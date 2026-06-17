Il Mattino: “Allegri-Napoli, conto alla rovescia per la firma. Gila resta la priorità in difesa”
Il Napoli attende soltanto l’ultimo passaggio formale per inaugurare ufficialmente l’era Massimiliano Allegri. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, l’ufficializzazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan rappresenta il tassello che mancava per accelerare definitivamente la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico livornese al club rossonero.
Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, la dirigenza milanista ha concentrato le proprie energie sulla scelta del nuovo allenatore e, completata questa operazione, può ora affrontare il dossier Allegri. I legali dell’allenatore attendono un segnale concreto dal Milan per definire la separazione e consentire al tecnico di sottoscrivere il nuovo accordo con il Napoli.
Come evidenzia ancora Gennaro Arpaia su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è pronto a inaugurare il nuovo corso tecnico in vista della stagione del Centenario. Il presidente azzurro continua a seguire da vicino tutte le operazioni dagli Stati Uniti, mentre il direttore sportivo Manna mantiene contatti costanti con Allegri per programmare le prossime mosse sul mercato.
La sensazione, secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, è che la fumata bianca possa arrivare a breve. Il Napoli spera di chiudere definitivamente la questione entro pochi giorni per permettere al nuovo allenatore di partecipare attivamente alla costruzione della rosa che affronterà Serie A, Champions League e Coppa Italia.
Sul fronte mercato continua intanto il pressing per Mario Gila. Il difensore della Lazio resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Napoli ha già ottenuto il gradimento del giocatore, che avrebbe accettato una proposta contrattuale fino al 2031 da circa 3 milioni di euro a stagione.
La trattativa con la Lazio resta però complessa. Lotito non intende svendere il centrale spagnolo e deve fare i conti anche con la percentuale sulla futura rivendita spettante al Real Madrid. Per questo motivo il club biancoceleste continua a valutare il giocatore ben oltre i 20 milioni di euro che il Napoli sarebbe disposto a investire.
Per facilitare l’operazione potrebbero entrare in gioco alcune contropartite tecniche. Ngonge viene considerato un profilo gradito a Gattuso e potrebbe rappresentare una soluzione utile per avvicinare le posizioni delle due società.
A centrocampo, invece, le attenzioni sono concentrate sul futuro di Anguissa. Un’eventuale partenza del camerunese costringerebbe il Napoli a intervenire con decisione sul mercato. In quest’ottica, Gennaro Arpaia su Il Mattino segnala il monitoraggio di diversi profili, tra cui Thiago Almada, Gabriel Sara, Frattesi e Fagioli, tutti giocatori ritenuti compatibili con il progetto tecnico che Allegri intende sviluppare.
Infine resta viva anche la ricerca di opportunità internazionali. Tra i nomi osservati figura Hyeon-Gyu Oh del Besiktas, protagonista con la Corea del Sud al Mondiale, anche se le priorità del Napoli restano attualmente concentrate su difesa e centrocampo.