Guadagni garantiti di Venus e Serena Williams a Wimbledon: cifre straordinarie da non perdere.

Serena e Venus Williams: Ritorno sulle Erbe di Wimbledon

Le sorelle Venus e Serena Williams sono state insignite di un wildcard per partecipare al torneo di doppio femminile di Wimbledon. Una mossa che dal punto di vista commerciale si rivela estremamente vantaggiosa, accendendo gli entusiasmi dei fan e degli sponsor.

Serena, a 44 anni, ha recentemente fatto il suo attesissimo ritorno in campo al Queen’s Club, attirando l’attenzione di moltissimi appassionati. I biglietti per gli HSBC Championships hanno raggiunto prezzi stratosferici sul mercato secondario, evidenziando quanto sia ancora forte il suo richiamo. Sebbene sia stata costretta a ritirarsi dopo l’infortunio della sua compagna Victoria Mboko nel corso del torneo, la vittoria della pareja contro Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe è stata uno degli eventi più discussi del tennis nel 2023.

Wimbledon non ha mai avuto problemi nel vendere i suoi biglietti. Migliaia di fan, che hanno lottato con pazienza per ore in coda, non hanno avuto fortuna nei sorteggi e sono pronti ad affollare le tribune. I diritti sui seggi di Centre Court si scambiano addirittura a centinaia di migliaia di sterline.

Le Aspettative Pratiche e Finanziarie per il Torneo

La notizia che Serena e Venus si riuniscono per giocare insieme il doppio, insieme alla possibilità che Serena riceva un wildcard per il singolare, ha acceso un entusiasmo palpabile attorno al torneo che inizierà il 29 giugno.

Negli ultimi giorni, il premio in denaro dell’evento è diventato un argomento d’interesse. In seguito a una campagna intensificata dagli atleti e alla minaccia di un boicottaggio mediatico, Wimbledon ha annunciato un aumento del 20% nel montepremi, portando la cifra totale a ben 64,2 milioni di sterline. Questo aggiornamento aiuterà a sostenere tutti i partecipanti e a rendere la competizione più equa.

Ma quanto guadagneranno effettivamente Serena e Venus per la loro partecipazione? Dopo l’incremento del 20%, il breakdown ufficiale dei premi di Wimbledon suggerisce che le sorelle guadagneranno un minimo di 18.000 sterline da dividere nella prima fase del torneo, che potrà arrivare a 29.000 sterline in caso di vittoria.

Se le Williams dovessero superare il secondo turno, il loro guadagno salirebbe a 48.000 sterline. Ad ogni turno successivo, l’importo raddoppia all’incirca, con i campioni finali che si porteranno a casa circa 380.000 sterline. Sebbene queste cifre possano sembrare impressionanti per la maggior parte degli atleti, sono una goccia nel mare per le sorelle, dato che Serena ha guadagnato oltre 95 milioni di dollari in premi nella sua carriera, mentre Venus ha raggiunto il traguardo di 43 milioni di dollari.

In aggiunta ai premi, le loro sponsorizzazioni con marchi come Nike e Lacoste probabilmente amplificheranno ulteriormente i loro guadagni, contribuendo a rendere questo ritorno in campo non solo emotivamente gratificante ma anche finanziariamente vantaggioso. La sinergia tra il loro talento e il potere del marchio è una formula vincente che continuerà a influenzare le aspettative di Wimbledon e del tennis in generale.

Che si tratti del loro modo di onorare una carriera straordinaria, o di intrigare i fan con la loro presenza, il ritorno di Serena e Venus Williams fa già parlare di sé. La loro storia è un forte messaggio di resilienza e passione, e con Wimbledon all’orizzonte, l’attenzione del mondo si rivolge a queste leggende viventi.

Per ulteriori informazioni sui dettagli dei premi e aggiornamenti sui tornei, puoi consultare il sito ufficiale di Wimbledon e le orbite social delle sorelle Williams.

Fonti: Wimbledon, BBC Sport.

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