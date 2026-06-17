L’Italia sarà pronta per il Mondiale 2026 dopo la proposta dell’inviato di Trump?

Il Calvario della Nazionale Italiana di Calcio

Negli ultimi anni, la Nazionale italiana di calcio ha attraversato un periodo di crisi. Dopo la clamorosa esclusione dalla qualificazione al Mondiale 2022, gli Azzurri hanno subito un’eliminazione amara agli ottavi di finale del torneo di Euro 2020, dove difendevano il titolo, battuti dalla Svizzera. Inoltre, una sconfitta pesante nella Finalissima contro l’Argentina ha messo in evidenza i problemi cronici della squadra. L’assenza di una compagine competitiva sul palcoscenico internazionale è diventata sempre più evidente.

L’Assenza al Mondiale 2026: Un Dramma Nazionale

La mancata qualificazione per il Mondiale 2026, sia attraverso il girone che tramite i playoff, ha accentuato il senso di crisi intorno alla Nazionale. L’assenza di un quattro volte campione del mondo da un torneo che vede partecipare anche nazioni come Curacao e Capo Verde è considerata una vergogna per la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Alcuni esperti e tifosi si chiedono come sia stato possibile scivolare così in basso in un contesto di calcio che tradizionalmente ha visto l’Italia tra le protagoniste.

Il Gioco e le Possibilità di Riscatto

Durante le qualificazioni, l’Italia ha visto giorni grigi, come il match contro la Bosnia-Erzegovina, in cui i calciatori italiani hanno manifestato chiaramente la loro deiezione. In un contesto di incertezze politiche e sportive, Paolo Zampolli, inviata speciale del Presidente Trump, ha ipotizzato che l’Italia potesse subentrare a squadre escluse dal torneo. Sebbene questa proposta sia stata rapidamente scartata dalle autorità italiane, essa ha acceso il dibattito sulle possibilità di un ripristino della gloria azzurra.

Se si fosse concretizzata l’ipotesi di un’entrata in gioco, l’Italia avrebbe fatto parte del Gruppo G, insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. La sola nazionale belga è considerata una vera minaccia, mentre l’Egitto non ha mai superato la fase a gironi nelle edizioni moderne del Mondiale e la Nuova Zelanda non ha mai vinto una partita ai massimi livelli. Queste circostanze avrebbero potuto favorire un cammino verso il turno successivo per gli Azzurri, un potenziale rientro nel gioco, un’occasione preziosa per dimostrare il proprio valore.

La Competizione Mondiale e la Situazione Attuale dell’Italia

Quando si guarda ai candidati favoriti per la vittoria finale del Mondiale, è chiaro dove si trovano le difficoltà per l’Italia. Nazionali come Inghilterra, Francia, Argentina e Spagna vantano talenti incredibili. Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Lamine Yamal ognuno di essi rappresenta un vero e proprio scoglio da superare per le squadre avversarie. Al contrario, l’Italia non sta vivendo una generazione dorata, e l’unico nome che brilla è Gianluigi Donnarumma, considerato tra i migliori portieri al mondo. La carenza di opzioni di classe mondiale nelle posizioni di campo sottolinea la situazione attuale della nazionale.

Con il ritiro di leggende come Bonucci e Chiellini, l’Italia si trova ad affrontare un cambiamento generazionale che non ha ancora prodotto i risultati sperati. Federico Chiesa, una delle stelle del trionfo di Euro 2020, sta lottando per trovare spazio in una squadra di Liverpool che sta faticando. Il calcio italiano si trova in un momento critico, e gli interrogativi sul futuro della sua qualità e competitività aumentano.

Se l’Italia fosse stata una wildcard al Mondiale 2026, in pochi avrebbero scommesso su di lei come contendente alla vittoria finale. Da più di un decennio l’Azzurri non riescono a qualificarsi, e l’idea di aggiungere un quinto titolo al palmarès sembra, al momento, un’utopia. Si trova davanti a un panorama molto competitivo e in crescita, e la sensazione è che la Nazionale stia perdendo terreno rispetto a squadre che in passato ha sempre dominato. Ripristinare la qualità e costruire un nuovo progetto sono sfide che la FIGC e il calcio italiano si troveranno a dover affrontare nei prossimi anni.

Fonti ufficiali:

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio

Gazzetta dello Sport

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