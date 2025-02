Como-Napoli 2-1. Le pagelle

Il Como conquista tre punti preziosissimi che pesano in chiave salvezza, mentre il Napoli spreca un’occasione d’oro per restare agganciato alla vetta della classifica. Una sconfitta che potrebbe costare cara nella lotta scudetto.

Como – Vittoria di carattere e cinismo

Butez 6

Non può nulla sul gol di Raspadori ma si fa trovare pronto quando serve, soprattutto nelle uscite alte.

Smolcic 6

Buona solidità difensiva e attenzione nelle coperture. Tiene bene Lukaku per gran parte del match.

Kempf 5,5

Qualche errore di posizione che rischia di complicare la partita, ma viene salvato dai compagni di reparto.

Goldaniga 5,5

Alcune sbavature difensive che potevano costare care. Manca di lucidità in certi momenti chiave.

Valle 6,5

Uno dei migliori della difesa comasca. Attento nelle diagonali e preciso in fase di impostazione.

Perrone 5,5

Soffre l’intraprendenza di Spinazzola sulla fascia e fatica a contenere le sue avanzate.

Caqueret 6,5 (Cutrone 6)

Polmone del centrocampo lariano. Recupera palloni e avvia le ripartenze. Cutrone entra con energia e tiene alto il pressing.

Da Cunha 6 (Enghelardt sv)

Generoso in fase offensiva e abile nel creare spazi, anche se cala nella ripresa.

Diao 7,5 (Fadera sv)

Match winner e autentica spina nel fianco della difesa partenopea. Il suo gol al 77′ è una perla di freddezza e tecnica.

Nico Paz 7 (Douvikas sv)

Ottima visione di gioco e intelligenza tattica. Serve l’assist per il gol di Diao e detta i tempi del centrocampo.

Strefezza 5,5 (Vojvoda sv)

Partita altalenante. Alterna buone giocate a momenti di confusione tattica. Non incide come dovrebbe.

All. Fabregas 6,5

Legge bene la partita e sfrutta gli errori del Napoli. Il Como gioca con coraggio e porta a casa tre punti fondamentali.

Napoli – Prestazione sottotono e troppi errori difensivi

Meret 6

Incolpevole sull’autogol di Rrahmani e sul gol di Diao. Sempre attento nelle uscite, non può evitare la sconfitta.

Rrahmani 5

Sfortunato protagonista dell’autogol che apre il match al 7’. Da lì in poi fatica a riprendersi, soffrendo la pressione degli attaccanti comaschi.

Buongiorno 6,5

Sicurezza difensiva e buona impostazione, anche se alcuni lanci lunghi risultano imprecisi. Uno dei pochi a mantenere equilibrio in retroguardia.

Di Lorenzo 6

Solida prestazione difensiva e buone chiusure. Tuttavia, meno propositivo in fase offensiva rispetto alle sue abitudini.

Politano 5,5 (Ngonge sv)

Più impegnato a rincorrere Diao che a spingere sulla fascia. Non incide in fase offensiva.

Billing 6,5 (Anguissa 5,5)

Debutto da titolare convincente. Dinamico e presente nelle manovre offensive. Anguissa, subentrato, non entra mai realmente in partita.

Lobotka 6 (Okafor sv)

Il faro del centrocampo azzurro mantiene ordine e distribuisce palloni con lucidità, ma senza trovare il guizzo vincente.

McTominay 5

Partita opaca dello scozzese. Non entra mai nel vivo del gioco e fatica a trovare i tempi giusti in mezzo al campo.

Spinazzola 6,5

Uno dei più vivaci del Napoli. Spinge costantemente sulla fascia sinistra e crea qualche pericolo con i suoi cross.

Raspadori 7

Il migliore del Napoli. Pareggia i conti con freddezza e prova a guidare la rimonta con determinazione e qualità.

Lukaku 6 (Simeone 6)

Offre supporto alla manovra offensiva ma non riesce mai a essere realmente pericoloso. Simeone entra con grinta ma incide poco.

All. Conte 5,5

Il Napoli parte bene ma si perde dopo l’autogol di Rrahmani. Nonostante le tante occasioni, la squadra non riesce a concretizzare e lascia punti preziosi per strada.