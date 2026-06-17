AS Roma accelera per Greenwood, mentre il Milan propone Pulisic.

Roma puntano a Mason Greenwood: le ultime novità

MADRID, SPAGNA – 16 SETTEMBRE: Mason Greenwood dell’Olympique de Marseille durante la fase di gruppo della UEFA Champions League 2025/26, partita MD1 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille, disputata allo Stadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la dirigenza della Roma è intenzionata a assicurarsi la firma di Mason Greenwood entro la fine di giugno. Per questo motivo, stanno preparando una proposta formale per il Marsiglia, da inviare la prossima settimana. Inoltre, Christian Pulisic, giocatore del Milan, è stato offerto ai Giallorossi, rappresentando un’altra opzione per rinforzare l’attacco.

La Roma ha l’obiettivo primario di potenziare la propria linea offensiva in vista della stagione 2026-27, indipendentemente dal futuro di Paulo Dybala, attualmente in un periodo di riflessione riguardo alla sua permanenza allo Stadio Olimpico.

Dettagli sull’offerta per Greenwood

Stando al report di Corriere dello Sport, la Roma è determinata a inviare un’offerta al Marsiglia per Mason Greenwood la prossima settimana. L’esterno inglese è valutato circa 55 milioni di euro, ma il club francese è costretto a realizzare una vendita significativa entro la fine del mese, al fine di rispettare le normative sul Fair Play Finanziario (FFP). Per questo motivo, i dirigenti giallorossi stanno accelerando i tempi per chiudere l’accordo nelle prossime settimane.

Recenti indiscrezioni rivelano che la prima offerta della Roma per Greenwood sarà di circa 40 milioni di euro, comprendente bonus e una cospicua clausola di rivendita. Secondo il report, la Roma intende avviare l’operazione con un contratto iniziale di 5 milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, accompagnato da 10 milioni in bonus garantiti.

In aggiunta, la Roma ha già avviato colloqui con il padre e l’agente di Greenwood, registrando un’interesse positivo da parte del calciatore riguardo a un possibile trasferimento allo Stadio Olimpico. La possibilità di giocare in un campionato di alto livello come la Serie A è sicuramente un fattore allettante per l’ex stella del Manchester United.

In un’altra direzione, l’opzione Pulisic potrebbe preoccupare i giallorossi poiché offre comunque un’alternativa concreta. Il talento statunitense, che ha dimostrato grandi abilità sia in Bundesliga che in Premier League, potrebbe rappresentare un buon investimento, contribuendo a rinnovare l’assetto offensivo della squadra.

Il futuro della Roma e la strategia di mercato

Negli ultimi anni, la Roma ha mostrato un piano di sviluppo chiaro, con l’intento di rafforzare la propria squadra attraverso investimenti mirati. La campagna acquisti per la stagione 2026-27 è sotto i riflettori, e il trasferimento di Greenwood potrebbe giocare un ruolo cruciale nel loro progresso verso la testa della classifica di Serie A.

Oltre alle manovre per Greenwood e Pulisic, la dirigenza Roma sta esplorando ulteriori opportunità di mercato per consolidare il proprio assortimento di giocatori. Con l’obiettivo di competere ai massimi livelli, ogni decisione verrà presa dopo attenti valutazioni sia tecniche che economiche.

La priorità per la Roma è creare una rosa bilanciata, in grado di affrontare le sfide sia in campionato che in Europa. L’efficacia di queste trattative sarà fondamentale per determinare se la squadra potrà lottare per il titolo e raggiungere obiettivi ambiziosi in UEFA Champions League.

In questo contesto, la capacità della dirigenza di saper muovere i tasselli giusti sarà cruciale. L’approccio strategico e l’analisi dei potenziali acquisti rendono il mercato giallorosso uno degli aspetti più affascinanti da seguire nella prossima estate.

Fonte: Corriere dello Sport

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