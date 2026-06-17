Gazzetta dello Sport: “Gila, solo Napoli”

Mario Gila resta il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa della prossima stagione. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centrale della Lazio è considerato il profilo ideale per completare il reparto arretrato che Massimiliano Allegri avrà a disposizione nella sua nuova avventura sulla panchina azzurra.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’interesse del Napoli nasce da lontano. Allegri aveva già individuato Gila come rinforzo ideale durante la sua esperienza al Milan e continua a considerarlo uno dei migliori interpreti del ruolo per caratteristiche tecniche e tattiche. La sua capacità di giocare sia in una difesa a quattro sia in una linea a tre rappresenta un valore aggiunto particolarmente apprezzato dal futuro tecnico partenopeo.

Come evidenzia ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo ha ormai maturato la decisione di lasciare la Lazio. Il giocatore non intende rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027 e vede nel Napoli la destinazione ideale per tornare a disputare la Champions League e compiere un ulteriore salto di qualità nella propria carriera.

I contatti tra il Napoli e l’entourage del calciatore si sono intensificati nelle ultime settimane. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport spiega che il club azzurro è pronto a offrire a Gila un contratto quinquennale con un ingaggio superiore ai due milioni di euro netti a stagione, praticamente il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente alla Lazio.

L’ostacolo principale resta rappresentato dalla posizione del club biancoceleste. La Lazio continua infatti a valutare il difensore circa 30 milioni di euro, una cifra condizionata anche dalla clausola che garantisce al Real Madrid il 50% dell’incasso derivante da una futura cessione del giocatore. Un dettaglio che rende particolarmente complessa la trattativa.

Per cercare di avvicinare le richieste di Lotito, il Napoli valuta diverse soluzioni. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, tra i profili che potrebbero interessare alla Lazio figurano Lucca, Ngonge e, in misura minore, Beukema. Tuttavia nessuna di queste opzioni appare semplice da sviluppare, sia per ragioni tecniche sia per questioni economiche.

La certezza è che il Napoli vuole affondare il colpo. Gila rappresenta una priorità assoluta per la costruzione della nuova difesa di Allegri, che potrebbe contare su un reparto formato da Rrahmani, Buongiorno, Beukema e proprio il centrale spagnolo. Una base solida per affrontare una stagione che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti.

Per il momento la trattativa resta aperta, ma la volontà del giocatore e l’interesse concreto del Napoli continuano ad alimentare la fiducia per una possibile fumata bianca nelle prossime settimane.