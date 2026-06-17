17 Giugno 2026

Repubblica: “Napoli, incontro decisivo per Gila. La Lazio vuole Rafa Marin o Lucca”

redazione 17 Giugno 2026
Rafa Marin, convocato dalla Spagna U21: una chance per convincere Conte?

Il Napoli prova l’affondo decisivo per Mario Gila e punta a chiudere una delle operazioni considerate prioritarie per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo leader difensivo. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, la società azzurra è pronta a presentare una proposta definitiva alla Lazio basata su una parte economica e sull’inserimento di una contropartita tecnica.

Come evidenzia Repubblica Napoli, l’offerta preparata dal direttore sportivo Manna prevede 15 milioni di euro cash più un calciatore da inserire nell’operazione. L’obiettivo è trovare una formula che possa convincere Claudio Lotito a lasciar partire il difensore spagnolo, ormai deciso a cambiare squadra per tornare a disputare la Champions League.

Secondo Repubblica Napoli, Mario Gila ha già raggiunto un’intesa con il club partenopeo e avrebbe comunicato chiaramente la propria volontà di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il difensore avrebbe espresso il desiderio di misurarsi nuovamente sul palcoscenico europeo più prestigioso e considera il Napoli la destinazione ideale per proseguire la propria crescita professionale.

La trattativa ruota soprattutto attorno alla scelta della contropartita tecnica. Repubblica Napoli sottolinea come il nome di Beukema sia stato escluso dai discorsi, poiché il centrale viene considerato incedibile dal club azzurro. Restano invece in corsa Rafa Marin e Lucca, due profili particolarmente apprezzati dalla Lazio e dal nuovo tecnico Gattuso.

Tra le varie ipotesi, Rafa Marin rappresenta probabilmente la soluzione più immediata. Lo scambio tra i due difensori spagnoli consentirebbe infatti di soddisfare esigenze tecniche reciproche e facilitare il raggiungimento di un’intesa. Tuttavia il Napoli continua a riflettere attentamente sul futuro dell’ex Real Madrid, che Allegri vorrebbe valutare durante il ritiro estivo.

L’alternativa porta a Lucca. L’attaccante, rientrato dal prestito e attualmente chiuso dalla presenza di Hojlund e Lukaku, potrebbe trovare nella Lazio maggior spazio e continuità. Anche questa soluzione resta sul tavolo e sarà oggetto delle discussioni previste nelle prossime ore.

Come sottolinea ancora Repubblica Napoli, l’incontro previsto tra le parti potrebbe rappresentare il momento decisivo della trattativa. La sensazione è che il club biancoceleste abbia ormai preso atto della volontà del calciatore e stia lavorando per ottenere le migliori condizioni possibili prima di autorizzare la cessione.

Parallelamente, Repubblica Napoli dedica spazio anche alla questione stadio Maradona. Prosegue infatti l’iter per il progetto di riqualificazione dell’impianto cittadino, con la Conferenza dei Servizi che dovrà portare all’approvazione definitiva del restyling necessario per sostenere la candidatura di Napoli a ospitare alcune gare degli Europei del 2032.

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