Sky – “Per Koulibaly arrivano proposte reali, c’è un rischio concreto”

Il Napoli pianifica la prossima stagione, anche dal punto di vista del mercato che si preannuncia con tanti colpi di scena. Il presidente Aurelio De Laurentiis farebbe volentieri cassa con la cessione di qualche big, meglio ancora se fosse Koulibaly, che ha un prezzo ancora alto (circa 40 milioni di euro), ma libererebbe anche un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Inoltre il difensore senegalese ha un contratto che scade nel 2023.

Francesco Modugno di Sky ai microfoni di Radio Marte fa sapere: “Koulibaly è, evidentemente, a ‘rischio’. Ha un mercato importante, proposte concrete, ma la società ha la sua valutazione e bisogna vedere se qualcuno lo accontenterà. Lo scenario più triste sarebbe quello di perderlo a parametro zero. È un rischio molto concreto, i giocatori tutelano anche le proprie carriere“.

Ma tra le possibili cessioni c’è anche Fabian Ruiz che a gennaio “poteva andare a Newcastle, ma sia il club che il giocatore rifiutarono. Anche perché oltre l’aspetto economico c’è quello professionale. Ma non è detto che non ci sia un’altra soluzione di mercato per centrocampista“. Modugno su Osimhen ha aggiunto: “Osimhen ha margini di crescita enormi ed è un giocatore che non si può deprezzare, anzi, se fa una stagione intera può fare 30/35 gol“.