ROMA (ITALPRESS) – A mezzanotte, quando la giornata sportiva sembra aver già detto tutto, Roberta Fontana trova ancora una buona domanda da fare. È il tratto più riconoscibile di “Zona Fontana”, il programma che conduce ogni venerdì su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Il format nasce da un’idea di Angelo Maietta ed è scritto da Roberta Fontana insieme a Tommaso Martinelli. Alla seconda edizione, la trasmissione ha fatto un salto negli ascolti rispetto alla stagione d’esordio e ha accolto in squadra una firma autorevole del giornalismo sportivo come Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. Il merito di Roberta Fontana è aver dato al programma un tono che le somiglia. Sa tenere il ritmo quando si accende il dibattito e rallentare quando un ospite ha qualcosa di personale da raccontare. Passa dalla Serie A alla preparazione mentale di un atleta, da un retroscena televisivo a una storia di impegno sociale, con la naturalezza di chi sa ascoltare e cogliere al volo lo spunto per la domanda successiva. Con Cucci, poi, l’attualità calcistica si arricchisce della memoria di chi ha raccontato per decenni lo sport italiano e sa ritrovare nel passato un episodio capace di illuminare il dibattito di oggi.

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DAL SUN A DIGI SPORT, LA STAMPA ESTERA SCOPRE ROBERTA FONTANA

Nelle ultime settimane il nome di Roberta Fontana ha cominciato a circolare anche fuori dall’Italia. Il britannico The Sun, uno dei tabloid più noti a livello internazionale, le ha dedicato un profilo in cui ripercorre le tappe della sua carriera e racconta la sfida di condurre un programma sportivo a mezzanotte. A occuparsi di lei sono stati anche il portale rumeno Digi Sport, che l’ha presentata come la “nuova regina” della tv sportiva italiana, mentre il sito bosniaco Klix.ba ha raccontato la sua crescente popolarità. La firma di Fontana si riconosce soprattutto nel modo in cui fa dialogare ospiti con esperienze molto diverse. Accanto al commento sulla partita trova spazio il racconto di chi lo sport lo pratica, lo segue o lo usa per costruire qualcosa nella propria comunità. La mezzanotte, con il suo ritmo più confidenziale, le dà la libertà di seguire una risposta interessante anche quando porta la conversazione lontano dal tema di partenza. È lì che si vede meglio il suo talento.

– foto IC/Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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