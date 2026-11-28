IPA91688775 – Tennis, DAVIS CUP FINALS, Italy vs Czech Republic, Lorenzo Musetti (ITA), Bologna, Italy, November 27, 2026. Ph. Felice Calabro’

Play video Replay Riduci ×

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italia vola in finale di Coppa Davis 2026. Gli azzurri di Filippo Volandri rimontano la Repubblica Ceca al doppio decisivo e centrano la quarta finale consecutiva nella manifestazione. Dopo il successo di Musetti su Mensik e la sconfitta di Cobolli con Lehecka, Vavassori e, di nuovo, Musetti rimontano Lehecka e Machac con il punteggio di 3-6 6-1 7-6(4) in un’ora e 58 minuti di gioco. L’Italia accede alla finale di domenica, dove attende la vincente della sfida tra Spagna e Gran Bretagna, che si affronteranno domani a partire dalle 12.00.

In precedenza, Flavio Cobolli, numero 7 del mondo, era stato sconfitto da Jiri Lehecka, 14 del ranking Atp, nel secondo singolare, non riuscendo a sfruttare il primo match point in favore degli azzurri. Il tennista ceco si è imposto per 6-2 1-6 6-3, in un’ora e 40 minuti di gioco, rimandando il verdetto della sfida al doppio decisivo. “Un grande Lehecka: ho dato tutto anche oggi ma non è bastato. È una sconfitta che pesa ma a livello personale sono soddisfatto della mia prestazione e di come ho gestito i momenti importanti. Ho lottato, non è bastato e ora c’è il doppio per qualificarsi per la finale”, ha detto Cobolli a Supertennis dopo la sconfitta.

Nel pomeriggio Lorenzo Musetti, 27 del mondo, aveva invece battuto in due set Jakub Mensik, 15 del ranking Atp, nella sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni. Il carrarino si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4, in un’ora e 27 minuti di gioco. “Sono veramente contento, è veramente importante per me aver vinto questa partita. Sapevo di dover giocare il mio miglior tennis per ‘disinnescare’ il suo servizio. Sono riuscito a tenere il servizio con l’atteggiamento e con l’aiuto dei ragazzi, siamo un gruppo unito e lottiamo contro chiunque”, aveva dichiarato l’azzurro ai microfoni di SuperTennis. “Non ho mai provato sensazioni così in Davis e mi piacerebbe essere protagonista di questa Davis. Sono contento di aver dato il mio contributo oggi, ma sappiamo benissimo che è ancora lunga”, ha aggiunto Musetti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+