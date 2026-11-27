IPA91689742 – 12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the 2026 Formula 1 Qatar Grand Prix, 22th round of the 2026 Formula One World Championship from November 27 to 29, 2026 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar

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ROMA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli si conferma il più veloce nel venerdì del Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, realizzando il miglior tempo in 1’23″077 anche nella seconda sessione di prove libere, dopo aver dominato le FP1. La Mercedes è sugli scudi, poiché anche George Russell dimostra un ottimo passo, chiudendo a 0″127 dal neo-campione del mondo (secondo crono). Lando Norris migliora la prestazione della sessione precedente, salendo al terzo posto a 0″445 dall’italiano e piazzandosi ancora davanti al compagno di box Oscar Piastri (quarto, a 0″472). Quinto tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che accusa un ritardo di 0″489″ dalla vetta e che precede l’altra Red Bull di Isack Hadjar (a 0″506). Le Ferrari non decollano: Charles Leclerc (+1″022) e Lewis Hamilton (+1″139) sono rispettivamente settimo e ottavo.

Già nelle FP1 Antonelli aveva portato la sua vettura al vertice, fermando il cronometro sull’1’23″217. Alle sue spalle si era piazzato il compagno di squadra George Russell, con un ritardo di +0″507; in terza piazza la Red Bull di Isack Hadjar (+0″661). Ferrari attardate fin dalla prima sessione, anch’essa chiusa da Leclerc col settimo tempo e da Hamilton con l’ottavo. Domani si torna in pista alle 15.30 italiane per la terza sessione di prove libere; mentre alle 19, lungo la pista di Losail, ci sarà il via delle qualifiche.

I MIGLIORI TEMPI DEL VENERDI’

1a sessione1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’23″2172. George Russell (Gbr) Mercedes 1’23″7243. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’23″8784. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’24″0675. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’24″0776. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’24″1337. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’24″4738. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’24″5759. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’24″60110. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’24″874

2a sessione1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’23″0772. George Russell (Gbr) Mercedes 1’23″2043. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’23″5224. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’23″5495. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’23″5766. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’23″5837. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’24″0998. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’24″2169. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’24″42510. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’24″547

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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