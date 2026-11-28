MotoGP, Bezzecchi in pole a Valencia davanti a Marquez e Fernandez
IPA91707933 – Mandatory Credit: Photo by GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock (17374829bp)
72 BEZZECCHI Marco (ita), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2026 MotoGP Motul Grand Prix of Valencia at Circuit Ricardo Tormo from November 27 to November 29, in Valencia, Spain
MOTO – MOTO GP – GRAND PRIX OF VALENCIA 2026, Valencia, Spain – 27 Nov 2026
VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese vola e scende sotto il muro dell’1’28” tagliando il traguardo in 1’27″844, rifilando 0″463 allo spagnolo Marc Marquez (Ducati), secondo dopo aver annunciato ieri, da campione del mondo, l’addio alle gare. Terzo l’altro iberico Raul Fernandez (Aprilia TrackHouse) a 0″589.
In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR6). Seguono Bastianini (Ktm Tech3), Espargaro (Ktm Tech3), Aldeguer (Ducati Gresini), Acosta (Ktm), Ogura (Aprilia Trackhouse) e Mir (Honda). Alle 15 la partenza della Sprint.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’27″844alla velocità media di 164,1 km/h2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’28″3073. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’28″433
2^ fila4. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’28″5805. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’28″6396. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’28″695
3^ fila7. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’28″7808. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’28″8539. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’28″870
4^ fila10. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’28″88411. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’29″15012. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″416
-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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