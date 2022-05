Chiamate Napoli 081: De Laurentiis bloccato da una risposta di Mertens, Koulibaly e Ospina

Il mercato del Napoli è in un momento di stasi, ma di certo non bloccato, perché Giuntoli continua ad interesse la sua tela per non farsi trovare impreparato. Ma è chiaro che ancor di più dopo le parole di De Laurentiis su Koulibaly, Mertens e Ospina, ci sia da attendere. Il presidente del Napoli è stato chiaro ha provato a chiamare Ospina ma non ha ricevuto risposta, il portiere è in ritiro con la Colombia, attende che Mertens formalizzi la sua decisione, ma anche lui è impegnato col Belgio in Nazionale, oltre ad attendere un segnale da Koulibaly, anche in questo caso ci sono gli impegni del Senegal.

Le tre situazioni sono diverse, perché i contratti Mertens ed Ospina sono praticamente scaduti e possono firmare con qualsiasi altro club, senza nemmeno doverlo comunicare prima.

Mertens, Koulibaly e Mertens: tre rinnovi per De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Ospina, che è stato fotografato ad un concerto con Zuniga e Yepes, attende le mosse del Real Madrid che ha appena vinto la quattordicesima Champions League con Ancelotti e sta riordinando le idee. Mertens ha un’offerta sul tavolo e deve capire se vuole abbassare le pretese di ingaggio, oppure cercare di meglio altrove o magari farsi ammaliare dalle sirene di Sarri alla Lazio. Poi c’è Koulibaly il cui contratto scade nel 2023 e che attraverso il suo agente ha fatto sapere che non tratta con altri club, perché prima vuole chiarire la questione col Napoli.

Tutti e tre dovranno decidere se la ‘vile moneta’ come l’ha definita De Laurentiis, avrà un peso specifico importante, perché è chiaro che si tratta anche di una questione di ingaggio che non rispetta le attese dei tre calciatori.

Quando saranno pronti gli basterà alzare la cornetta e senza disturbare la famosa canzone di Mario Merola, comporranno il numero per chiamare De Laurentiis. Ma magari non sarà col prefisso 081 di Napoli dove non c’è una vera sede della SSCN (alla faccia della napoletanità), ma lo 06 della sede Filmauro di Roma o quello del cellulare. Intanto il Napoli attende, per ora, quella chiamata, perché avere o non avere Mertens, Koulibaly e Ospina in rosa, fa tutta la differenza di questo mondo.