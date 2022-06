Mpasinkatu: “Koulibaly a certe cifre difficile tenerlo a Napoli. Newcastle per Osimhen. Kvaratkshelia è un ottimo giocatore”

Malu Mpasinkatu a Radio Goal parla del calciomercato del Napoli con le trattative per la cessione di Koulibaly e Osimhen. “C’è la possibilità che Koulibaly vada via da Napoli, anche perché il giocatore firma l’ultimo importante contratto della sua carriera, quindi è giusto che guardi anche alla questione economica. La trattativa con il Napoli è in corso, ma è chiaro che è complicato trovare la quadra a livello economico“.

Secondo l’operatore di mercato, Malu Mpasinkatu, Koulibaly “prenderebbe in considerazione la Juventus, ma sono convinto che se proprio dovesse scegliere andrebbe a Barcellona, anche per rispettare i tifosi del Napoli. Ma oramai nel calcio non si può escludere nulla. Il PSG? La destinazione Parigi sarebbe ben accetta per il calciatore, ma se proprio devo dare un borsino in questo momento dico: Barcellona, PSG, Juventus“.

Oltre che del trasferimento di Koulibaly, Mpasinkatu ha commentato anche la possibile cessione di Osimhen per cento milioni di euro: “In questo momento uno dei club che può spingersi fino a cento milioni di euro è sicuramente il Newcastle, il fondo Pif vuole fare un grande club e assestarsi in Champions League, quindi deve comprare. Il giocatore potrebbe essere intrigato da questo progetto. C’è anche l’Arsenal per Osimhen ma non so se i Gunners possono spingersi fino alla cifra chieste dalla società. Comunque se qualcuno si presenta con cento milioni di euro allora il Napoli deve per forza sedersi al tavolo per trattare“.

In chiusura Mpasinkatu parla anche del riscatto di Anguissa: “Il Napoli ha fatto sicuramente un ottimo colpo a tenerlo”. Mentre su Kvaratskhelia ha detto: “Anche in questo caso si tratta di un buonissimo giocatore. Non bisogna dimenticare che questi giocatori prima di arrivare nelle grandi piazze accumulano esperienze importanti. Vedi Kvaratskhelia che con la Spagna ha sfoderato una grandissima prestazione. Certe cose non succedono a caso“.