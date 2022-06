Il Valencia presenta Gattuso. Nel mirino tre calciatori del Napoli

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. Ringhio pensa a tre calciatori del Napoli per rinforzare la rosa dei Valenciani.

Il Valencia ha presentato Gennaro Gattuso con tanto di foto di rito e firma sul contratto. Ringhio ha firmato un accordo fino al 2024 con uno stipendio di 3 milioni netti più bonus a stagione.

Gennaro Gattuso per presentarsi ai tifosi del valencia ha pubblicato anche un video messaggio in dialetto valenciano provando a chiudere le polemiche social dei giorni scorsi per le sue presunte frasi omofobe e razziste del passato.

GATTUSO VUOLE TRE GIOCATORI DEL NAPOLI AL VALENCIA

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nella lista degli obiettivi del Valencia di Gattuso ha inserito infatti tanti suoi ex calciatori fra Milan e Napoli.



“Per il centrocampo Rino in persona ha già riattivato i contatti con Tiémoué Bakayoko, pronto a rientrare al Chelsea dal Milan ma destinato a partire nuovamente anche in prestito, e dove il profilo di Matias Vecino a parametro zero fa parecchia gola alla dirigenza. Sullo sfondo ci sono anche i nomi dell’azzurro Diego Demme e del giallorosso Sergio Oliveira (ma la Roma per ora non l’ha riscattato dal Porto), che rientrano nella lista della spesa per rinforzare un reparto che con ogni probabilità perderà Carlos Soler.

Inoltre Gattuso ha chiesto al Valencia di fare un tentativo per Matteo Politano e le ultime parole del suo agente mostrano già una certa apertura per un eventuale addio al Napoli, così come al trasferimento al Mestalla. Occhio alla situazione di Dries Mertens, in scadenza con gli azzurri”.

LE PRIME PAROLE DEL NUOVO TECNICO DEL VALENCIA

Prime parole Di Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli, al sito ufficiale del Valencia:

“Sono orgoglioso di essere qui. Per me e per il mio staff è un onore. Abbiamo un obiettivo primario, che è quello di giocare un calcio bello, aggressivo e che renda la tifoseria orgogliosa di noi. Il Mestalla è tradizionalmente uno stadio ostico per gli avversari, dobbiamo tornare a renderlo una fortezza. Io non ci ho mai giocato come calciatore, ma so che non è facile, è uno stadio che crea tanta pressione sul rivale, non avremo paura di nessuno.

“Ho molta voglia di legare con i tifosi. Non amo la tecnologia e i social, ma sono in un club che punta molto su questo e spero che la società mi aiuti a legare. È la cosa più importante, voglio che la gente capisca che c’è un’evoluzione positiva. Daremo tutto per la maglia, lavoreremo con intensità e sacrificio“. Ha concluso Gattuso.