Napoli, canoni arretrati del Maradona, incontro De Laurentiis-Manfredi. Spunta un quesito

De Laurentiis avrebbe incontrato il sindaco di Napoli Manfredi per discute la questione relativa ai canoni arretrati per il Maradona.

Il consigliere comunale Sergio D’angelo, attraverso i propri canali social, annuncia che De Laurentiis avrebbe incontrato il sindaco di Napoli Manfredi. Il patron del Napoli sarebbe stato chiamato a risolvere la questioni dei canoni arretrati per lo stadio Maradona.

“Stamattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era in città e pare abbia avuto un incontro col Capo di Gabinetto del sindaco, Maria Falciatore, per discutere la questione dei canoni arretrati della Ssc Napoli per l’utilizzo dello stadio Diego Armando Maradona. Rivolgo il mio invito a Gaetano Manfredi di dare conferma dell’avvenuto incontro e, nel caso, di riferire in consiglio comunale circa il contenuto dello stesso“.

Il consigliere D’angelo aggiunge: “Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe certamente un segnale positivo in relazione alla necessità del Comune di Napoli di reperire risorse attraverso la riscossione dei crediti che vanta. È un discorso che riguarda i comuni cittadini e a maggior ragione aziende di grande rilievo come la Ssc Napoli.

Inoltre, vista la proprietà pubblica dello stadio, che ospita attività sportive dilettantistiche e grandi eventi, sarebbe certamente opportuno che ogni potenziale e diverso utilizzo della struttura fosse discusso con il consiglio e con la città”.