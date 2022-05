Vecino a parametro zero: stop alla Lazio, c’è il Napoli

Il Napoli alla ricerca di un centrocampista che possa rinforzare la mediana di Spalletti, piace Mathias Vecino dell’Inter. Il giocatore è in scadenza di contratto con la società nerazzurra e l’interesse di Spalletti sta facendo tentennare il giocatore ha un’offerta della Lazio. Da considerare che il Napoli a centrocampo ha appena riscattato Anguissa dal Fulham, ma potrebbe fare altre operazioni visto che Demme e Fabian Ruiz sono sulla lista di sbarco.

Spalletti chiede giocatori fisicamente dotati e Vecino può essere uno degli uomini giusti per la mediana del Napoli, ecco perché secondo Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore ha messo in standby l’offerta della Lazio per attendere notizie dal club di De Laurentiis, dove andrebbe a ritrovare Spalletti come allenatore. Ma il quotidiano in rosa fa il punto anche su altri giocatori nel miro del Napoli: piacciono Barak e Casale del Verona, rispettivamente nel ruolo di centrocampista e difensore. Barak viene valutato 15 milioni di euro dagli scaligeri, ma il Napoli spera di chiudere a 12 milioni. In alternativa c’è anche Nandez per il Napoli, il centrocampista lascerà Cagliari in questa sessione di mercato. La squadra sarda è retrocessa in Serie B, ma c’era già un precedente accordo di addio al termine della stagione 2021/22.