CORSPORT Rinnovo Mertens, troppe cose non dette: arriva una chiamata dal Brasile

Rinnovo Dries Mertens, il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con il giocatore belga, che ha anche una proposta dal Brasile. Diventa sempre più intricata la posizione di Mertens, non di certo per sua scelta, dato che il giocatore ha ammesso a più riprese di voler continuare a giocare in maglia azzurra anche dopo la scadenza del contratto. Ovviamente a 35 anni e con una politica esigente di risparmio dei costi, il Napoli non gli può offrire 4,5 milioni di euro a stagione, ma questo non sembra essere un freno decisivo per la scelta di Mertens.

La palla passa dunque nel campo della società che non può tirare troppo la corta, dato che il belga è libero di firmare in qualsiasi momento per qualsiasi altro club e su Mertens c’è anche la Lazio di Sarri. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, “Dries Mertens attende di parlare con il presidente, ci sono troppe cose non dette e poi dal Brasile è arrivata una telefonata suggestiva, che va a sommarsi alla possibilità di andarsene alla Lazio per fare un Ciro più Ciro con Immobile“. Non è un caso che il Napoli si sia fiondato su Deulofeu e Bernardeschi, giocatori che nascono come esterni ma che possono giocare da trequartisti, senza problemi.