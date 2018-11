Il San Paolo è lo stadio più spaventoso d'Italia. Lo dice la BBC

Il San Paolo è lo stadio più spaventoso d’Italia. La BBC stila la classifica degli stadi più spaventosi del mondo, bolgie in grado di far tremare le gambe agli avversari.

Ci sono stadi in grado di far tremare le gambe agli avversari, vere e proprie bolge che incutono timore e rispetto. Ne sa qualcosa un campione come Yaya Tourè che incoronò il San Paolo come lo stadio più spaventoso d’Italia.

Era il 22 novembre 2011, il Manchester City sbarca a Napoli e viene battuto 2-1 dalla formazione di casa in un ‘San Paolo‘ come sempre stracolmo di entusiasmo:

“La mattina andammo a fare riscaldamento al San Paolo, Carlos (Tevez) mi parlava di questo stadio, ma io che ho giocato nel Barça mi dicevo, che sarà mai! Eppure quando misi piede su quel campo sentii un qualcosa di magico, di diverso.

La sera quando ci fu l’inno della Champions, vedendo 80.000 persone fischiarci mi resi conto in che guaio ci eravamo messi! Qualche partita importante nella mia carriera l’ho giocata, ma quando sentii quell’urlo fu la prima volta che mi tremarono le gambe! Bene, fu li che mi resi conto che questa non e’ una solo squadra per loro, questo e’ un amore viscerale, come quello che c’è tra una madre ed un figlio! Fu l’unica volta che dopo aver perso rimasi in campo per godermi lo spettacolo!”.

Gli stati di spaventosi del Mondo

La BBC ha deciso di stilare la classifica degli stadi più spaventosi del mondo.

La casa più spaventosa al mondo è la Bombonera , casa del Boca Juniors.

, casa del Al secondo posto il “ Maracanà ” europeo dello Rajko Mitic , dove gioca la Stella Rossa, in grado di ipnotizzare proprio il Napoli nella prima giornata di Champions.

” europeo dello , dove gioca la Stella Rossa, in grado di ipnotizzare proprio il Napoli nella prima giornata di Champions. Al terzo posto l’ Hernando Siles di La Paz , che guarda tutti dall’alto, forte dei suoi 3.600 metri sul livello del mare.

, che guarda tutti dall’alto, forte dei suoi 3.600 metri sul livello del mare. In quarta posizione l’inferno della Turk Telekom Arena del Galatasaray .

Arena del . Quindo proprio il San Paolo .

. sesto il De Kuyp del Feyenoord .

. Chiude la classifica l’assordante Mestalla di Valencia.

Il podio sa di America Latina, ma in graduatoria spunta anche la nostra Serie A. Il San Paolo è lo stadio più spaventoso d’Italia. La casa del Napoli occupa infatti la quinta posizione.

Nessuna esperienza in Italia sembra paragonabile a quella che si può vivere al San Paolo, costruito su una roccia vulcanica e diventato leggendario grazie al mito di Diego Armando Maradona. E anche se oggi le cose sono cambiate al punto che il presidente De Laurentiis, come riporta la BBC, lo ha definito “un cesso”, il San Paolo resta indimenticabile e in grado di accendersi come pochi.