La Radio Ufficiale: “Ospina va via. I nomi dei tre sostituti”

La distanza tra il Napoli e David Ospina alimenta le voci dei possibili sostituti. Il portiere colombiano ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 ed ha fatto richiesta ufficiale di un contratto biennale da 3 milioni di euro annuali di ingaggio. Il Napoli non è della stessa opinione e vuole arrivare al massimo a 2 milioni di euro. Spalletti preferirebbe la sua conferma ma la società vuole puntare su Meret ed è pronta a rinnovargli il contratto. Tra Meret e l’allenatore toscano non è mai scattato il feeling, per cui c’è la possibilità che il Napoli debba acquistare due portieri qualora l’ex Udinese dovesse essere ceduto.

Salvatore Sirigu è stato individuato come secondo: l’esperienza dell’ex Torino e soprattutto la disponibilità ad accettare un ruolo di comprimario fanno sì che la trattativa possa concludersi al meglio. Per quanto riguarda il tassello del primo portiere, invece, si fanno diversi nomi. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli l’atalantino Juan Musso e il portiere del Tottenham Hotspurs Pierluigi Gollini sono la prima scelta, a cui segue quello di Alessio Cragno del Cagliari: la retrocessione potrebbe spingere i sardi a cederlo ed a fare cassa, in considerazione del fatto che il pipelet desidererebbe cimentarsi ancora in Serie A.