SportMediaset: “Napoli, Deulofeu la priorità. Giuntoli ha pronto anche il piano B”

Il Napoli lavora per Deulofeu. Il calciatore potrebbe sostituire Politano. Le alternative di Giuntoli sono Brekalo e Orsolini.

La priorità del Napoli in questa fase del mercato è Gerard Deulofeu. In caso però di fallimento della trattativa, Cristiano Giuntoli ha pronto il piano B. Il ds ha già sondato due profili.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, le principali alternative al calciatore dell’Udinese sono Josip Brekalo, al ritorno al Wolfsburg dopo il prestito al Torino e Riccardo Orsolini del Bologna.

Per quanto riguarda la difesa, l’incertezza sul futuro di Koulibaly tiene banco in casa partenopea, secondo quanto riporta la redazione sportiva di Mediaset, in casa Napoli si lavora alla caccia del possibile sostituto del senegalese.

“Sono diversi i profili seguiti dal ds Giuntoli, ma quelli che piacciono di più sono Marcos Senesi del Feyenoord e William Saliba, ultima stagione al Marsiglia ma di proprietà dell’Arsenal. Dal Genk, la squadra da cui il Napoli prelevò Koulibaly, potrebbe arrivare il mancino Jhon Lucumì, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Un’operazione che potrebbe essere finalizzata anche senza l’addio di Koulibaly, così come quella per Cedric Houtoundji del Clermont, già richiesto a gennaio prima dell’arrivo di Tuanzebe. Strada più in salita, invece, per Leo Ostigard, sei mesi al Genoa ma di proprietà del Brighton.