Koulibaly parla del suo futuro dal ritiro del Senegal: Napoli o Barcellona – VIDEO

Kaliduo Koulibaly è ancora un giocatore del Napoli con un contratto fino al al 2023 ma ci sono tante voci di calciomercato sul giocatore senegalese. Nella giornata di ieri il difensore ha parlato dopo la sfida Ruanda-Senegal valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023. Koulibaly ai microfoni di SeneWeb ha parlato dell’ipotesi Barcellona, attualmente la squadra più accreditata a prelevare il suo cartellino. Anche se De Laurentiis è stato chiaro: “Il Barcellona non ha i soldi per acquistarlo“. In questi giorni è in programma un incontro tra Fali Ramadani e il presidente del Napoli per fare finalmente chiarezza su futuro del giocatore.

Chiarezza che chiede anche Koulibaly che piace al Barcellona, ma sarebbe felice di restare al Napoli. Il giocatore dopo la sfida con il Ruanda ha detto: “Barcellona? Non posso dirti nulla, perché per il momento non so niente. Sono venuto in Senegal ed ero concentrato sulla squadra Nazionale e sulla partita. Non ho parlato con nessuno, quando tornerò in Europa vedremo“. Poi ha aggiunto: “Vorrei conoscere il mio destino molto velocemente“. Insomma anche il difensore è stanco di tutti i tira e molla che sta facendo la società. La SSCN valuta il cartellino di Koulibaly 40 milioni di euro, chi lo vuole deve pagare quella cifra, altrimenti il difensore resterà in azzurro. Questo però implica che la società è anche disposta a perdere Koulibaly, autentico patrimonio del club, a parametro zero. Una scelta importante che andrebbe a togliere una importante plusvalenza alle casse del Napoli, come è già successo con Insigne.

Insomma la decisione per De Laurentiis non è affatto facile, visto che ha perso già diversi giocatori senza riuscire a incassare nulla: Ghoulam, Malcuit, Hysaj e Maksimovic per fare degli esempi. Mertens è su quella strada. Milik è andato via quasi a parametro zero. Una gestione tutt’altro che esaltante, nonostante in casa Napoli sia abbia una particolare attenzione ai bilanci.