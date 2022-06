CORRIERE – Bernardeschi al Napoli: ci siamo, affondo decisivo di De Laurentiis

Federico Bernardeschi è in viaggio verso il Napoli, la notizia è stata lanciata da Corriere.it che parla di un accordo imminente. Il giocatore è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia azzurra, di giocare la Champions League da protagonista. Aurelio De Laurentiis ha fiutato da tempo l’affare a parametro zero, con il giocatore che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Bernardeschi in cinque anni in bianconero non ha mai sfondato, segnato appena 12 gol e vivendo sempre un rapporto complicato che lo ha portato spesso a restare in panchina.

Bernardeschi-Napoli: la trattativa

La società azzurra sembra voler dare una chance concreta al giocatore che a 28 anni si trova senza contratto. “Il Napoli si avvicina a Bernardeschi. L’esterno, che non ha rinnovato con la Juventus, si sta convincendo ad accettare il progetto di De Laurentiis e Spalletti. Per lui è pronto un contratto di 4 anni: spetterà ora alla dirigenza campana tentare l’affondo decisivo. È questione di dettagli, ma l’operazione sembra molto vicina a concludersi” scrive Corriere.it. Secondo le ultime notizie l’acquisto di Bernardeschi non esclude Deulofeu al Napoli. L’arrivo dello spagnolo potrebbe essere il preludio all’addio di Dries Mertens che sembra oramai lontanissimo dal Napoli.

Ma queste ore sono fondamentali per Bernardeschi in azzurro, giocatore che De Laurentiis sta trattando in prima persona. Sono trapelate anche cifre per l’accordo sull’ingaggio: 3 milioni di euro, più eventuali bonus ancora da concordare. L’arrivo dell’ex Juventus al Napoli non esalta i tifosi, ma il calciomercato è fatto di opportunità ed il Napoli sembra decisa a coglierla. Anche perché un affare a parametro zero è un’occasione più che ghiotta per il bilancio. Non va dimenticato che il club azzurro ha perso Insigne con la stessa modalità, così come può perdere Mertens senza incassare nulla. Un destino, quello del parametro zero, che può colpire anche Koulibaly e Fabian Ruiz ma solo nel 2023.