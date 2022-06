CORSPORT – Ramadani a Roma: De Laurentiis-Koulibaly più vicini

L’agente di Kalidou Koulibaly si è trasferito a Roma per incontrare anche Aurelio De Laurentiis. L’agente Fali Ramadani ha fatto sapere di recente che non avrebbe trattato con altri club, prima di incontrare il patron del Napoli. Ora sembra arrivato il momento decisivo. L’agente del calciatore senegalese ha fatto tappa a Milano, poi si è trasferito a Roma, dove ha sede la Filmauro di De Laurentiis e dove il produttore cinematografico vive per la maggior parte del tempo.

Sul piatto c’è il rinnovo di Kalidou Koulibaly che fino ad ora ha rifiutato una proposta a 4 milioni di euro netti a stagione, quindi con un decurtamento sostanzioso del suo ingaggio che per ora è di 6 milioni di euro a stagione. Ma il contratto del difensore scade nel 2023 e quindi un accordo va trovato, o si penserà seriamente alla cessione.

Rinnovo contratto Koulibaly

Il Napoli fa una valutazione del giocatore di 40 milioni di euro che sta spaventando un po’ tutti coloro che vogliono acquistarlo. In tanti cominciano a sfregarsi le mani perché sanno che dalla prossima stagione possono acquisire le prestazioni sportive di Koulibaly gratuitamente. Un’occasione che fa gola a tutti, nonostante a quel punto il difensore avrà 32 anni ma di certo non sarà vecchio. Il Napoli vuole rinnovare Koulibaly ma alle sue cifre. Fino ad ora il difensore ha sempre rinunciato a qualcosa per il Napoli, come ha fatto sapere il suo ex agente ed ora non sembra più disposto a farlo. Eppure la chiacchierata tra Ramadani e De Laurentiis dà una speranza in più per il rinnovo di Koulibaly. Perché se non ci fosse stata alcuna volontà di parlare, di arrivare ad un punto di incontro, quella chiacchierata non sarebbe stata messa nemmeno in agenda.