CORSPORT – Mertens c’è ancora speranza per il rinnovo col Napoli, non è ancora finita

Il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli è alla svolta decisiva, o tutto o niente. Oggi scade l’ultimatum imposto nella mail inviata dai legali del giocatore. Il club non darà risposta a quella mail e se anche dovesse farlo sarà negativa. Il taglio degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis non prende minimante in considerazione l’opportunità di dare ad un calciatore 2,4 milioni di euro di contratto ad un giocatore più 1,4 milioni di euro di bonus. Messa così sembra praticamente a finita, anche perché l’ultimatum scade oggi alle 18.00. Ma rinunciare al bomber da 148 gol in carriera con la maglia azzurra, un uomo che detiene i record di gol assoluti e specifici, in campionato e coppe europee, non è assolutamente facile. Anche perché Mertens è un idolo per i napoletani, nonostante qualcuno lo abbia definito un ruffiano. Ce ne fossero di ruffiani come lui, capaci di buttare a terra le porte avversarie.

Rinnovo Mertens: le notizie di oggi

Secondo Corriere dello Sport in questo momento ci si trova in un momento di stasi. Anche perché tutto è legato alla mail inviata dagli avvocati, a cui il Napoli non darà seguito. Ma la speranza per il rinnovo di Mertens col Napoli non è ancora terminata. Questo perché c’è la forte volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. La priorità assoluta si chiama Napoli per Mertens, altrimenti avrebbe dato seguito già alla moltitudine di richieste che gli sono arrivate e firmato anche contratti più favorevoli.

Anche la società vuole tenere il giocatore, ma a cifre più contenute. Ed allora serve parlarsi e confrontarsi, altrimenti diventa davvero complicato raggiungere un accordo. Ma la volontà di proseguire insieme c’è e sarà perseguita fino all’ultimo momento, sperando che alla fine si trovi un’intesa buona per tutti. I tifosi lo sperano.