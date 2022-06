Caiazza: “Mertens che ruffiano, se va a Dubai chiama il figlio Mohamed Romeo”

Salvatore Caiazza de Il Roma parla a Marte del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli: “È stato un ruffiano con i tifosi del Napoli“. Parole dure quelle del giornalista che a ‘Si Gonfia la Rete’ dice: “Il belga ha agito in modo diverso rispetto a Lorenzo Insigne, che invece agisce di impeto. Mertens ha capito bene le debolezze dei napoletani, con il nome del figlio Ciro Romeo, palazzo Donn’Anna e cose simili. Questo non toglie nulla all’enorme contributo che ha dato alla squadra in questi anni. Però certe cose vanno dette e mi feci dei nemici, quando dissi che Mertens era un furbacchione“.

Il giornalista sempre su Mertens e le cifre del rinnovo, aggiunge: “Dico che è un ruffiano perché è stato capace di entrare nel cuore dei tifosi. Dissi che appena andrà in Belgio toglierà il nome Ciro al figlio. Ho saputo che può andare a giocare a Dubai, magari lo chiamerà Mohamed Romeo (ride ndr). Spero che la storia tra Mertens e Napoli continui, perché é una bella storia d’amore. De Laurentiis gli ha fatto una proposta di contratto ma è molto bassa. Con la differenza che Mertens ha 35 anni e non i 31 di Insigne, quindi non credo che ci siano grandi possibilità“.