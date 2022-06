Kiss Kiss Napoli: “Mertens, ultimatum a De Laurentiis. Abbiamo le cifre ufficiali”

La Radio ufficiale rivela l’ ultimatum di Mertens al Napoli, non ci sarà rinnovo. Le cifre della discordia.

La redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del calcio Napoli, ha riportato le ultime sul rinnovo di Dries Mertens. La Radio ufficiale si è soffermata in particolare sulla richiesta dell’attaccante belga a De Laurentiis.

Secondo il conduttore di Radio gol, Valter De Maggio: “Tutto gira intorno “alle cifre della discordia”. Radio Goal è in possesso della email partita dagli avvocati del belga all’indirizzo del Napoli, nella lettera c’è anche una deadline: attendono risposta entro domani alle ore 18. Quindi un ultimatum per il club partenopeo che ha deciso di non dare alcuna risposta”.

L’email è scritta in inglese -continua il cronista- durata del contratto di un anno, un netto di ingaggio da 2,4 milioni, più 1,6 milioni di bonus alla firma. Quindi sono quattro milioni netti in totale. Poi ci sono una serie di commissioni, del dieci per cento sul lordo da otto milioni, quindi ottocentomila euro. Settantacinquemila euro di bonus in caso di 10 gol in tutte le competizione, se fossero 20 gol altri 75 mila euro, se il Napoli vincesse lo scudetto bonus da 200.000 euro, la Champions 300.000, se vincesse l’Europa League è richiesto un bonus da 150.000 euro.

Il belga ha segnato un goal ogni 125 minuti. Si ritiene ancora il calciatore in grado di incidere? I bonus che avrebbe chiesto rappresenterebbero una conferma. Le richieste di Mertens sembrano obiettivi ambiziosi e, al netto del primo, difficilissimi da ottenere ma in linea con una piazza che vuole vincere.