Brutta notizia per la Juve, Koulibaly non farà come Higuain. Una grana preoccupa Spalletti

Koulibaly non farà come Higuain. Il senegalese non farà mai uno sgarbo alla sua gente. A breve summit con De laurentiis.

I tifosi della Juve sognano koulibaly, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Chi spera in un tradimento stile Higuain resterà fortemente deluso. Il giornalista Salvatore Caizza su calciomercato.com, racconta alcuni retroscena sui rinnovi di Mertens e di koulibaly.

“La Juve pensa a koulibaly al fianco di De Ligt per una Signora da scudetto. I bianconeri sperano che Kalidou possa tradire il Napoli così come fece Gonzalo Higuaìn. Ma conoscendo il senegalese non farebbe mai uno sgarbo alla sua gente. Se proprio deve lasciare il Golfo, meglio andarsene all’estero e non con la nemica sportiva storica del popolo partenopeo. Sarebbe un affronto troppo grande vederlo con la maglia a strisce. Una stortura non da poco e questo Koulibaly lo sa. Ma le sirene dei soldi degli Agnelli possono ammaliare chiunque. Anche il gigante nero che non ha intenzione di ridursi lo stipendio. Tutto sta a capire cosa accadrà nel summit che ci sarà tra qualche giorno tra il Napoli e l’entourage del difensore“.

Caiazza aggiunge: “Non solo Koulibaly. Il Napoli è alle prese anche con il caso Mertens. Che per andarsene avrebbe chiesto attraverso i suoi avvocati quattro milioni netti per la prossima stagione. Una follia assurda se si considera che Insigne se ne è andato per molto meno. Anche Ospina è diretto altrove se non si accontenta della proposta di De Laurentiis. Forse l’unico che se la potrebbe cavare è Fabian. Vista l’età ci potrebbe essere un’apertura per il rinnovo. Ma nulla è sicuro. E intanto Spalletti in vacanza non riesce a rilassarsi perché ancora non sa quale sarà la squadra che dovrà allenare dal 9 luglio in poi a Dimaro-Folgarida”.