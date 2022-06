RAI – PSG vuole Koulibaly: l’agente incontra De Laurentiis

Il Paris Saint Germain fa sul serio per Kalidou Koulibaly. Così come svelato dal giornalista RAI Ciro Venerato a La Domenica Sportiva, il nuovo direttore del Paris Saint Germain Luis Campos, che ha preso il posto da alcune settimane di Leonardo, ha messo nel mirino il difensore senegalese. L’uomo mercato portoghese ha avuto un colloquio con Aurelio De Laurentiis per avere informazioni sul costo del cartellino e sulla disponibilità a trattare. Ed allo stesso tempo Campos si sta muovendo anche con il procuratore del campione d’Africa, Fali Ramadani. Quest’ultimo sarà in città per un incontro con il presidente partenopeo, il quale ha già proposto al calciatore un rinnovo quadriennale a 4 milioni di euro più 1 di bonus a stagione. Il club parigino non è l’unico ad essere interessato a Koulibaly, nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di Barcellona e Juventus (meta sgradita al calciatore).

Le richieste di De Laurentiis hanno raffreddato tutti in passato

Così come ogni anno, il senegalese sembra essere sul punto di partire ma mai nessun club, Manchester City in primis, ha affondato il colpo. Le richieste di De Laurentiis sono alte per quello che, va rimarcato, è uno dei migliori difensori del Mondo, e fino ad ora neanche i top team sono riusciti a smuovere l’imprenditore dalle sue certezze. Di sicuro sarà un’altra estate di passione per i tanti fans di Kalidou che si augurano, ancora una volta, la permanenza a Napoli