Altafini: “Koulibaly andava venduto a 80 milioni non ora. Mertens, ecco cosa deve fare il Napoli”

In onda nella diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Josè Altafini. L’ex campione del Mondo con il Brasile a Svezia 1958 risponde ai veri temi riguardanti il calciomercato del Napoli. Su Mertens: “A volte una società deve pensarci bene, se è il caso o no di vendere un calciatore, perché poi bisogna capire come sostituirlo. Non bisogna mai dimenticare tutte le reti con questa maglia, è il volto della squadra, giocherebbe in qualsiasi squadra che lotta per il vertice. Diverso il discorso su Osihmen? Un giocatore di grande forza ed esplosività, farebbe bene in qualsiasi squadra. Non so se in questa estate si muoverà, ma ovviamente dipende dal prezzo che offrono“.

Su Koulibaly l’ex calciatore del Napoli afferma: “Il Napoli ha sbagliato in passato, poteva cedere Koulibaly a 80 milioni. Con quei soldi poteva disfarsi di un giocatore per rifare una squadra. E’ successo alla Juventus con Pogba, Henry e Zidane, mi ricordo dell’Inter del Triplete: poteva vendere Milito per 22 milioni e non lo ha venduto, sbagliando. Quando hai un gioiello ed hai la possibilità di venderlo, metti apposto i conti e risolvi tante problematiche. Tante altre squadre hanno venduto calciatori che erano fortissimi ed hanno vinto il campionato”.