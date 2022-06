Mertens furioso con il Napoli. Il belga mai avrebbe pensato che De Laurentiis facesse circolare le cifre

Dries Mertens deluso dal comportamento del Napoli, per aver fatto circolare la Mail dei suoi avvocati.

Mertens e il Napoli sono al capolinea. Il copione è quello di un film già visto. Nel 2019 per De Laurentiis c’erano le “marchette in Cina”, oggi c’è la “vile moneta“. Quello che cambia, però, è l’età di Mertens e la sua centralità nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e nel Napoli.

Il futuro di Mertens è ancora da scrivere. Permanenza o addio, un bivio di vita calcistica e non solo. Ma come nel 2020, solamente un faccia a faccia finale tra Crio Mertens ed il presidente Aurelio De Laurentiis sancirà la scelta definitiva.

Dopo 9 anni insieme è giusto che Mertens e De Laurentiis si guardino in faccia e si dicano realmente come stanno le cose. Lasciarsi non è peccato, nel calcio tutto ha il suo tempo e nulla è eterno. Ma per una storia d’amore lunga e bella come questa, il finale non va sporcato.

Inutile inseguire il balletto delle cifre delle ultime ore, tra mail legali, bonus e opzioni. C’è il gioco delle parti, come è giusto che sia, ed ognuna ha una sua versione delle cose.

MERTENS ARRABBIATO CON IL NAPOLI

Dries Mertens, raccontano persone molto vicine al belga, è molto deluso e arrabbiato per la mossa del Napoli d’informare la stampa in merito alla mail inviata dai suoi avvocati al club di De Laurentiis. Mail che conteneva una prima bozza di trattativa in merito alle cifre richieste dal calciatore per rinnovare il suo contratto per altri due anni.

Dries ritiene la mossa del Napoli d’informare i giornalisti un colpo basso e significativo del fatto che la società vuole metterlo contro i tifosi azzurri. Il giocatore ritiene le sue richieste legittime (2,4 milioni all’anno più bonus, più un premio alla firma) e nel contesto di una trattativa che dovrebbe rimanere blindata così come accade generalmente tra professionisti. Il rapporto con De Laurentiis potrebbe essersi ulteriormente deteriorato dopo questo episodio. Il belga è sempre più lontano da Napoli.