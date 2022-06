Mertens deluso dal Napoli: irrompe il Valencia, c’è la fila per il belga

Dries Mertens a parametro zero è un affare ghiotto che nessuno credeva di poter mai poter fare. La storia del belga con il Napoli faceva pensare che non ci sarebbe mai stata una frattura così pesante, tale da portare il club ed il giocatore ad una separazione. Ed invece le cifre del rinnovo di Mertens fanno discutere, anche perché tutto fa pensare ad una campagna mediatica per mettere in cattiva luce il giocatore. Non è un caso che al suo ultimo rinnovo Mertens avesse ricevuto un bonus di 2 milioni di euro alla firma, mai citato quando si parlava dell’ingaggio di Mertens. Mentre ora viene messo in evidenza che il belga ha chiesto 4 milioni di euro di ingaggio, ma chiedendo 2,4 milioni di euro di stipendio, più un bonus di 1,6 milioni alla firma. Intanto ora tanti club fiutano l’occasione, ad esempio il Valencia vuole Mertens, ma non solo.

Calciomercato Mertens: tutte le novità

“Il Valencia insiste per Mertens. L’attaccante belga dirà addio al Napoli, troppa la distanza tra l’offerta di De Laurentiis – 1.5 a stagione per due anni – e la domanda – 2.5 per due anni – del giocatore. Nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra il presidente e il belga, ma tutto lascia pensare al divorzio. La Lazio monitora la situazione, ma Mertens, nonostante lo stretto rapporto con Sarri, sta valutando l’ipotesi estero. Gattuso lo aspetta a braccia aperte a Valencia, una situazione che intriga l’attaccante. Nelle ultime settimane, il belga ha ricevuto offerte importanti anche dalla Premier e dal campionato francese, in particolare dal Monaco” scrive Repubblica.

Intanto nelle ultime ore esce fuori anche una certa delusione del calciatore, che pare non pensava che il Napoli facesse trapelare la mail inviata dai suoi avvocati alla società partenopea. Un documento riservato, che doveva restare tale, come avviene sempre durante le trattative, sia da una parte che dall’altra.