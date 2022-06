Corbo: “Mertens vada a giocare dove lo ritengono degno di quell’ingaggio”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, parla ai microfoni di Radio Goal del rinnovo di contratto di Dries Mertens. La Radio ufficiale del Napoli svela le cifre del contratto di Mertens, ma anche l’ultimatum dato dal giocatore. Corbo sulla questione dice: “Io non voglio entrare nel merito se Mertens valga o no quei soldi, non sta a me dirlo. Semplicemente voglio dire che se ha un club che gli può assicurare quelle cifre è giusto che vada a giocarci. Insigne è stato molto onesto in tutto questo, ha avuto una grande opportunità, era convinto di valere più soldi ed ha scelto di andare a Toronto, dando anche un futuro diverso alla sua famiglia“.

Poi Corbo aggiunge: “Noi veniamo valutati per quello che possiamo fare, non per quello che abbiamo fatto. Così la pensano ora le aziende e credo che sia giusto. Quindi se c’è un club che pensa che Mertens possa valere quattro milioni di euro di ingaggio per la prossima stagione è giusto che lo faccia. Magari io non prenderei questa decisione, ma non tocca a me decidere“. La decisione del belga scuote gli animi, c’è chi ha definito Mertens un ruffiano, chi invece crede che ci sia ancora una shitstorm contro il giocatore.