Sky – Ostigard al Napoli differenza tra domanda e offerta: le cifre

Il Napoli pensa a Leo Ostigard per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Il giocatore norvegese che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa sarebbe pronto a sbarcare al Napoli, ma non c’è ancora l’accordo economico.

Ostigard è di proprietà del Brighton, che chiede almeno 7 milioni di euro per cederlo. La società di Aurelio De Laurentiis si è fermato a circa 5 milioni di euro. Una distanza minima, ma che in questo momento sta bloccando la trattativa.

Secondo quanto riferisce Sky la distanza tra Napoli e Brighton per Ostigard è di circa 1,5 milioni di euro. Starà a De Laurentiis decidere se coprire questa distanza, oppure se passare ad un altro obiettivo, anche perché il 22enne sarebbe il quarto centrale della batteria e non un perno fondamentale della squadra. Il Napoli intanto va avanti anche su altri fronti di calciomercato. La questione Mertens è quella più dibattuta in questi giorni, ma c’è anche Fabian Ruiz da tenere d’occhio, così come Koulibaly che è sempre nel mirino del Barcellona.

Per il mercato in entrata c’è soprattutto Deulofeu a stuzzicare l’appetito dei tifosi del Napoli. Gli azzurri aspettano l’addio di Mertens per dare la zampata finale e portare il giocatore in azzurro, alla corte di Spalletti.