Koulibaly: il pressing del Barcellona cambia tutto, l’agente porta un’offerta a De Laurentiis

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli. Kalidou Koulibaly può andare al Barcellona, con al società catalana che nonostante i problemi economici, sta cercando di prendere il difensore senegalese. L’addio di Koulibaly al Napoli sembra sempre più probabile, uno dei tanti sacrificati per venire incontro alle esigenze di bilancio. Esigenze che hanno fatto già fuori Insigne, che spingono a non rinnovare Mertens e che portano ad una possibile cessione di Fabian Ruiz. Koulibaly ha fatto sapere che non andrà mai allo scontro con la società, ma questo non significa che non possa essere ceduto durante il calciomercato estivo.

Koulibaly: la richiesta economica di De Laurentiis

Ecco quanto scrive Sportmediaset: “Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e un incontro per mettere sul piatto un contratto nuovo e più remunerativo era già nei piani della dirigenza del Napoli. Il pressing del Barcellona però ha cambiato repentinamente le cose e l’incontro che ci sarà tra l’agente e De Laurentiis potrebbe portare la richiesta ufficiale del club catalano, anche se ancora alle prese con problemi economici da risolvere. A differenza del passato, però, Koulibaly non è più considerato incedibile ma con la giusta offerta – vale a dire almeno 35-40 milioni di euro – potrebbe partire“.