Calemme: “Fabian Ruiz non rinnoverà: tre top spagnole su di lui. Koulibaly? Il Barcellona…

Non solo Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, un altra posizione spinosa è quella di Fabian Ruiz che va in scadenza il 30 giugno 2023. A Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ne parla con Mirko Calemme di As: “E’ tutto abbastanza fermo. Il Napoli aveva avanzato una sua proposta all’entourage: si tratta di un primo approccio ma resta una situazione intrigata. Fabian prima di rinnovare ci penserà un paio di volte a restare. Lo spagnolo già sa che va in scadenza a giugno 2023 per cui potrebbe scegliere in tranquillità il suo club tra un anno. Lui sa che piace a Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona: vari interessamenti che ovviamente lo stuzzicano”.

Il corrispondente per il quotidiano spagnolo entra nel dettaglio: “Il Napoli pensa ad una clausola ma anche se fosse, penso ad una cifra di 35 milioni di euro, sarebbe più complesso per Fabian accettare. Nell’estate del 2023 arriverebbe a quota 5 anni a Napoli, quindi non mi sorprende se nella sua testa barcamenasse l’idea di stare a casa sua e vivere gli anni della sua carriera nella Liga, che è il suo campionato“.

Su Soler: “Onestamente sapevo che fosse avanti il Barcellona. Piace a tanti club, non solo il Napoli che si è informato. E’ difficile che i partenopei si inseriscano in quest’asta. Ha richieste da tanti top club europei come Atletico Madrid, Juventus e Barcellona: il valore economico è alto“.

Su Koulibaly: “Il Barcellona vuole Kalidou ma al momento non può versare 35 milioni di euro. Dall’altra parte De Laurentiis non accetta cifre inferiori. Di certo Koulibaly è la cessione più difficile da digerire, anche perché Mertens è più facile da sostituire. Se perdi il senegalese, ti indebolisci”.

Su Ospina: “Ci ha provato il Villareal ma le cifre che chiede Ospina sono sproporzionate per gli spagnoli. Ancelotti lo ha consigliato al Real Madrid come secondo ma tutto dipende da cosa farà Andriy Lunin“.