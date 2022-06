Deulofeu trattativa bloccata: c’è solo un modo per sbloccarla

Il Napoli vuole portare Gerard Deulofeu in azzurro, ma non ha ancora lanciato l’assalto definitivo al giocatore. Secondo quanto riferisce Sky la volontà del club partenopeo di prendere il calciatore è rimasta intatta, ma al momento si è in una fase di blocco. L’emittente satellitare fa sapere che il Napoli è ancora fermo a 12 milioni di euro di offerta, mentre l’Udinese continua a chiedere 20 milioni di euro, inizialmente ne chiedeva 25.

Molto probabile che le due società si incontrino a metà strada, quindi a circa 18 milioni di euro, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli sa che il calciatore vestirebbe volentieri la maglia azzurra e per ora prende tempo.

Deulofeu-Napoli: notizie di oggi

Secondo quanto riferisce Sky al momento ci sono pochi aggiornamenti sull’affare Deulofeu, anche perché la società di De Laurentiis ha bloccato tutto. Questo non significa che non voglia chiudere l’affare, ma che ci sono altre priorità da definire. Una di queste è senza dubbio quella legata al rinnovo di contratto di Dries Mertens. È oramai chiaro, come vi abbiamo scritto già da tempo, che Deulofeu sia il sostituto di Mertens e sembra quantomeno improbabile che entrambi possano vestire la maglia del Napoli.

Secondo Sky il Napoli è pronto a lanciarsi di nuovo su Deulofeu quando sarà definitivo l’addio a Mertens. In quel momento il club partenopeo darà un’accelerata e definirà la trattativa con l’Udinese.