Scozzafava: “Mertens-Napoli è finita, vi spiego il motivo”

Il futuro di Dries Mertens è uno degli argomenti più gettonati che ruotano attorno al Napoli. Ogni ora che passa sembra peggiorare i rapporti tra le due parti, e di questo ne è certa la giornalista del Corriere del Mezzogiorno Monica Scozzafava che a Radio Kiss Kiss sentenzia: “Io non credo che il Napoli accetti le cifre dettate dall’agente del belga. La parola fine può dirsi scritta, ma non perché il Napoli non possa accettare. Non avendo smentito una notizia del genere, vuol dire che la società partenopea ha preso le distanze da Dries. Se il Napoli non smentisce questa cosa, in qualche modo la conferma, vuol dire che ha preso le distanze“.

Dopo le tante gioie, un rapporto viscerale con la città ed il club, il record, i goal, la Scozzafava non riesce a pensare che il matrimonio tra Mertens ed il Napoli finisca così: “Mi dispiace che una storia dopo nove anni finisca così. Non lo merita Mertens, così come non lo merita il Napoli. Servirebbe maggiore trasparenza, tutto non può essere così incerto a venti giorni dalla scadenza del contratto. Tra la Juventus è Dybala è finita diversamente. Le richieste di Mertens possiamo considerarle eccessive, come nel libero mercato c’è una domanda ed un’offerta“.

Su Koulibaly, invece, la giornalista ha maggiore fiducia: “Diverso il discorso per Koulibaly, rispetto a Mertens ed Insigne. Con l’avallo del tecnico, per Kalidou la società è disposta a fare dei sacrifici rispetto al rigore che si è imposto per gli ingaggi”.