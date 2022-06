IL MATTINO – Mertens lascia un grande vuoto: Deulofeu per colmarlo

Il Napoli lavora per portare Gerarde Deulofeu a Napoli definito come il sostituto di Dries Mertens. L’indicazione sembra questa oramai da tempo. Anche perché il giocatore spagnolo ha dimostrato di rendere al meglio quando gioca come trequartista, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno. In questa stagione ha segnato 13 gol con l’Udinese ed è pronto a cambiare maglia per trasferirsi al Napoli. Con il club azzurro è stato fatto già tutto: 2,5 milioni di euro di ingaggio per quattro anni, un accordo di massima che sarà perfezionato appena la trattativa sarà sbloccata. Si perché Napoli e Udinese devono raggiungere ancora un accordo economico per il trasferimento del giocatore spagnolo in Campania.

Deulofeu sostituto di Mertens al Napoli

In questo momento la situazione per il rinnovo di Mertens è estremamente delicata, nonostante ci sia qualche spiraglio. Ma è inevitabile che il club si voglia cautelare prendendo tenendo in colpo di mercato già pronto. Il Napoli pensa a Deulofeu e con l’Udinese si deve risolvere la questione del prezzo: 18 o 19 milioni di euro, con più o meno bonus, sembra la cifra giusta per chiudere l’affare. Lo sa De Laurentiis e lo sa anche Pozzo. Ma fino ad ora non è stato ancora concluso. Questo perché per l’arrivo di Deulofeu al Napoli si attende l’addio di Mertens. L’idea al momento è che i due giocatori si escludano a vicenda, anche se Mertens può essere il sostituto di Osimhen, ma anche giocare insieme con Deulofeu. Insomma sulla carta i due sono compatibili, ma ovviamente ci sono delle valutazioni economiche da fare, da cui non si può mai prescindere quando si parla di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli supervisiona oggi affare, anche a livello economico ed è fermamente deciso ad abbassare i costi di gestione della società partenopea.