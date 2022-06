Napoli, Centro Paradiso in vendita, era la casa di Maradona

Il centro Paradiso di Napoli è in vendita. Abbandonato dopo il fallimento del club azzurro, fu per lungo tempo il simbolo del calcio vincente di Maradona e compagni.

In vendita il Centro Paradiso di Soccavo, che tutti ricordano come il campo dove si allenava Diego Armando Maradona, ma che fu inaugurato diversi anni prima, nel 1995, ai tempi di Iuliano capitano. Purtroppo, dopo il fallimento del Nùapoli, è stato abbandonato e gradualmente depredato e vandalizzato. La proprietà ha deciso ora di cercare un compratore.

IL CENTRO PARADISO DIVENTATO LUOGO DI CULTO

Che fine farà ora il Centro Paradiso? Alla morte di Maradona è diventato luogo di culto per i tanti fan dell’argentino. Ma purtroppo è stato anche preda dei ladri e dei vandali e attualmente si trova in uno stato fatiscente. Non ci sono attualmente trattative ufficiali in corso, ma si parla di una cordata di imprenditori che vorrebbe recuperarlo trasformandolo in un centro di eventi o in uno medico-sanitario.

C’è anche un’associazione di giovani di Soccavo, chiamata ‘Centro Paradiso‘, che vorrebbe rilevare il centro sportivo tramite azionariato popolare, rimetterlo a posto e farlo utilizzare ai ragazzi del quartiere. Edoardo Cosenza, assessore comunale, al Mattino ha detto: “Sono felice della possibilità di una vendita perché significa che finalmente potrà rinascere”.

“Non esiste altro percorso se non quello della creazione di un centro sportivo, magari con la possibilità di ospitare eventi, ma con lo sport al cuore dell’iniziativa imprenditoriale. Riportare in vita la ‘casa’ di Maradona a Napoli può rappresentare un momento di crescita per tutto il quartiere”.

Per modificare l’uso del centro, che ha come destinazione quella sportiva, servirebbe il benestare del Consiglio comunale. Difficile però che possa arrivare essendo questo il simbolo del calcio azzurro e di Maradona a Napoli.

Il centro Paradiso di Soccavo, simbolo dell’epoca d’oro del calcio napoletano adesso è ufficialmente sul mercato insieme alla sua storia.