Pedullà: “Deulofeu al Napoli accelerata, ecco quando si chiude”

Alfredo Pedullà esperto di calciomercato a Sportitalia fa il punto sulle trattative che riguardano il Napoli. La società azzurra è impegnata su tutti i fronti, le cessioni, i rinnovi di contratto ed i nuovi acquisti. Le situazioni più delicate in uscita sono senza dubbio quella legata al rinnovo di Mertens e la possibile cessione di Koulibaly che va in scadenza nel 2023. Mentre Deulofeu al Napoli è la principale trattativa in entrata. Per Mertens “si va al muro contro muro tra Napoli ed il giocatore” dice Pedullà. Ma è sostanzialmente un muro di carta, perché il Napoli ha risposto alla mail degli avvocati del belga, declinando l’offerta. Se le cose resteranno così il giocatore dal primo luglio in poi potrà firmare ufficialmente con chi vuole, senza problemi. Mentre fino alla fine di giugno ha una potenziale clausola che lo lega al Napoli. Su Koulibaly serve tempo il giocatore “vuole chiarezza”.

Napoli su Deulofeu: intrigo con Ounas

Altra trattativa impegnativa in casa azzurra è quella legata all’acquisto di Gerard Deulofeu. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Napoli è pronto a chiudere con Deulofeu a partire da domani. “Va definita l’uscita di Adam Ounas, poi si potrà lanciare l’assalto al giocatore dell’Udinese“. L’esterno algerino ha un contratto fino al 2023, il Napoli lo vuole cedere per circa 10 milioni di euro, che andrebbero a coprire in partire la cifra per l’acquisto del giocatore spagnolo. Deulofeu viene valutato dall’Udinese circa 20 milioni di euro, mentre la valutazione del Napoli è più bassa. Molto probabile che l’intesa si troverà a 18/19 milioni di euro, utilizzando magari anche la formula del prestito con obbligo di riscatto, come vi avevamo anticipato. Una soluzione che permetterebbe a De Laurentiis di coprire i costi immediati dell’acquisto di Deulofeu con la sola cessione di Ounas, rimandando una parte di pagamento alla prossima stagione.