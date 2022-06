Il Napoli risponde a Mertens: “No grazie”. Ecco il contenuto della Mail

Il Napoli risponde alla Mail degli avvocato di Mertens per quanto riguarda le richieste del belga per il rinnovo con il club partenopeo.

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul rinnovo di Dries Mertens parlano di un secco no del Napoli alle richieste del belga. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il calcio Napoli avrebbe risposto alla mail inviata dagli avvocati di Dries Mertens con un secco “No, grazie”. Il club di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la proposta di rinnovo formulata attraverso una mail inviata dallo Stirr Associates, lo studio legale di Keerbergen che cura gli interessi di Dries Mertens.

LA RISPOSTA DEL NAPOLI A MERTENS

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport la Ssc Napoli avrebbe risposto “No, grazie” alle richieste formulate dagli avvocati di Mertens.



“E allora, la risposta delle 18. All’ora del caffè amaro e del termine individuato: il Napoli comunica a Stirr Associates, lo studio legale degli avvocati Stijn Francis e Laurens Melotte, il rifiuto della proposta relativa al rinnovo fino al 2023 del contratto di Mertens, 35 anni compiuti il 6 maggio, in scadenza il 30 giugno. Alla base, ovviamente, divergenze di vedute: in un solo concetto, troppa distanza tra domanda e offerta. Il presente, insomma, è ufficiale: il Napoli e Mertens sono più lontani. Divisi da un muro che soltanto in due, Dries e De Laurentiis, potrebbero abbattere; però volendolo”.

Rinunciare al bomber da 148 gol in carriera con la maglia azzurra, un uomo che detiene i record di gol assoluti e specifici, in campionato e coppe europee, non è assolutamente facile. Anche perché Mertens è un idolo per i napoletani, nonostante qualcuno lo abbia definito un ruffiano. Ce ne fossero di ruffiani come lui, capaci di buttare a terra le porte avversarie.