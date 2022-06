Del Genio: “Mertens, i bonus non sono ingaggio, bisogna capirlo. Ecco come stanno le cose”

Il caso Dries Mertens tiene banco in casa Napoli, il club azzurro non ha ancora rinnovato il contratto al calciatore che può liberarsi a parametro zero. Molti si sono indignati leggendo le cifre che gli avvocati di Mertens hanno chiesto alla SSCN, ovvero 1,6 milioni di euro di bonus alla firma e 2,4 milioni di euro di ingaggio. C’è chi ha sommato le due cifre, come hanno fatto tanti operatori della comunicazione, dicendo che Mertens ha chiesto 4 milioni di euro di ingaggio, aggiungendo anche: “Come diceva Totò è la somma che fa il totale“. In questa narrazione, a cui ci siamo sempre opposti e che abbiamo scritto anche in altri articoli, si cerca di far passare Mertens come un mercenario. Mentre avevamo già spiegato che il bonus alla firma Mertens lo aveva ricevuto anche quando firmò due anni fa, solo che in quel caso nessuno lo mise così in evidenza. Un particolare sul rinnovo col Napoli di Mertens, messo in evidenza anche da Paolo Del Genio.

Rinnovo Mertens, il bonus alla firma sarà dato anche a Bernardeschi

Sulla questione è intervenuto in maniera impeccabile anche Paolo Del Genio che sulle cifre del rinnovo di Mertens ha spiegato: “Non bisogna fare confusione. Una cosa è l’ingaggio, un’altra è il bonus alla firma, una pratica normale nel calcio moderno per i giocatori che vanno in scadenza a parametro zero. Possiamo dire che è un malcostume, mi va benissimo e sono d’accordo, nemmeno io lo farei. Ma o il Napoli si mette d’accordo con gli altri presidenti e tolgono questo malcostume, oppure dovrà adeguarsi. Personalmente mi farebbe piacere, perché in questo modo sicuramente i calciatori firmerebbero prima i rinnovi di contratto“.

Ma Del Genio è entrato nel merito delle cifre del rinnovo di Mertens col Napoli ed ha detto: “Non bisogna dire che Mertens ha chiesto 4 milioni di euro di ingaggio, perché la realtà è che ne ha chiesto 2,4, ovvero circa il 60% in meno rispetto ai 4,5 milioni di euro che percepiva prima. Chissà perché quando ha firmato due anni fa eravamo tutti felici e contenti che Mertens firmasse il nuovo contratto e nessuno ha sommato i 2 milioni di euro di bonus alla firma, al contratto da 4,5 milioni di euro“. Inoltre, aggiungiamo noi, il Napoli dovrà pagare un bonus anche a Federico Bernardeschi che De Laurentiis sta trattando in prima persona, come egli stesso ha ammesso. Dunque se Bernardeschi dovesse firmare per il Napoli, anche in questo caso dovremmo aggiungere all’ingaggio anche il bonus alla firma?