Schira: “Bernardeschi sempre più vicino al Napoli. Koulibaly potrebbe restare e sui portieri ci sono novità”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira si esprime sul calciomercato del Napoli. Tanti i nomi che vengono affiancati al Napoli e che alimentano le aspettative e le preoccupazioni dei tifosi. Discorso diverso per la questione rinnovi di Koulibaly e Mertens.

Su Bernardeschi, Schira afferma: “Federico è vicino al Napoli, sembra deciso ad accettare la proposta del club azzurro. Aveva chiesto un milione in più, poi ci ha ripensato ed è pronto a prendere 2,5 milioni netti per quattro anni dal sodalizio partenopeo. Politano potrebbe andare via, è uno di quei calciatori che può interessare anche alla Roma, visto che proviene da quel settore giovanile”.

Per quanto concerne Koulibaly: “Il rinnovo di Koulibaly in questo momento è molto complicato, potrebbe anche restare e poi andare a scadenza l’anno prossimo. Juventus, Psg e Barcellona sono alla finestra e monitorano con attenzione la situazione”.

Il discorso portieri è sempre aperto: “Il Napoli sta dando vita ad una vera e propria rivoluzione, dovesse andare via Ospina il Napoli punterebbe su Meret e Sirigu come vice. Il portiere friulano interessa anche a Torino e Fiorentina, dovesse andare via, il Napoli potrebbe puntare anche su Gollini, Musso, Maximiano oppure su Vicario dell’Empoli con Sirigu. Staremo a vedere”.