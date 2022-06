Sport – Koulibaly aspetta il Barcellona, l’offerta arriverà: i tempi

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare Kalidou Koulibaly ed è pronto a fare un’offerta al Napoli attraverso l’agente Fali Ramadani. Aurelio De Laurentiis non ha alcun problema a vendere Koulibaly ma esige il pagamento di 40 milioni di euro. Al momento il Barcellona ha il mercato bloccato a causa di un buco da 500 milioni di euro di debiti. Ma il vice presidente ha fatto sapere che nella prossima settimana ci saranno delle riunioni per ripianare le perdite, anche attraverso l’impegno del patrimonio immobiliare del club.

Barcellona: offerta a Koulibaly

Secondo quanto riferisce Sport dalla Spagna, Kalidou Koulibaly è pronto ad attendere il club blaugrana senza creare alcun problema al Napoli. Ma sempre dalla Spagna informano che Fali Ramadani ha già fatto sapere a De Laurentiis che il difensore ha preso la decisione di andare via in estate e attendo una mossa del club allenato da Xavi. L’offerta del Barcellona per Koulibaly non può arrivare nell’immediato perché al momento non ha liquidità, ma l’assalto decisivo può arrivare tra due o tre settimane, quando la situazione economica sarà più chiara. Per il difensore attendere non è un problema, ma per il Napoli potrebbe esserlo. Il Barcellona può lanciarsi sul difensore a inizio luglio ovvero poco prima di partire per il ritiro di Dimaro. Inoltre la trattativa potrebbe essere lunga e convincere De Laurentiis non è semplice, anche perché è probabile che si giochi al ribasso. Koulibaly potrebbe dunque mettersi a disposizione di Spalletti, ma l’allenatore dovrebbe poi perderlo a ritiro in corso. Una situazione molto scomoda. Dovrà essere bravo Giuntoli a tenere in caldo il sostituto di Koulibaly, altrimenti si rischia di entrare in un vortice in cui a perderci sarà solo il Napoli. La situazione diventa sempre più complicata.