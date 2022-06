Napoli, Deulofeu sarà il sostituto di Inisgne. Ounas ha chiesto la cessione, due club su di lui

Gerard Deulofeu sarà il sostituto di Lorenzo Insigne, Adam Ounas ha chiesto la cessione, lo seguono due club.

Deulofeu si appresta ad essere il prossimo acquisto del Napoli. La fumata bianca è vicinissima. Lo rivela Kiss kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, che aggiunge anche alcuni particolari

” Ci sono da limare alcune differenze economiche tra Napoli e Udinese , ma la quadra è stata quasi trovata. Il probabile arrivo dello spagnolo a Napoli allontana la conferma di Mertens“.

A Udine, a 28 anni, Gerard Deulofeu ha finalmente raggiunto quella dimensione che molti osservatori della cantera del Barcellona avevano intravisto più di dieci anni fa. Sul piano tecnico è un giocatore straordinario.

Il Napoli lo sta per acquistare perché Spalletti ha bisogno di un degno sostituto di Insigne. Ecco, se Deulofeu è davvero il giocatore di quest’ultima stagione a Udine, sul piano tecnico il Napoli non farà un salto indietro passando dal suo vecchio capitano allo spagnolo. La differenza di caratteristiche è legata agli spazi: lo spagnolo ne ha un bisogno vitale per far valere la sua velocità, o meglio ancora, la sua tecnica in velocità; il “canadese” era prezioso pure negli spazi più angusti, anche in quel caso sapeva come sfruttarli.

OUNAS CHIEDE LA CESSIONE

Il Contratto di Adam Ounas scade nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare. Su di lui, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ci sarebbe l’interesse sia del Torino che del Monza. Due realtà che che potrebbero regalare nuovi stimoli al calciatore.