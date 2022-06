Dalla Spagna: “Il Barcellona non può comprare Koulibaly. Napoli non interessato a Pjanic. Occhio a Lewandowski”

Koulibaly non andrà al Barcellona e il Napoli non è interessato a Pajnic, lo rivela il giornalista Spagnolo Ignasi Oliva Gispert.

Partito Insigne, prossimo protagonista della MLS statunitense, il Napoli i suoi tifosi si interrogano su altri due simboli della maglia azzurra. Dries Mertens, tra rinnovo e addio, e Kalidou Koulibaly, continuamente in mezzo alle voci di calciomercato in questo inizio giugno.

Ignasi Oliva Gispert , giornalista spagnolo, esperto di mercato estero di Goal.com, ai microfoni di radio Marte ha fatto chiarezza sull’interesse del Barcellona per il difensore del Napoli:

“Koulibaly al Barcellona? Non credo proprio che questa operazione si farà perchè il Barcellona in sede di mercato farà solo operazioni a parametro zero. Non ha soldi da spendere e non ha margine finanziario per offrire uno stipendio ad uno dei migliori difensori al Mondo. Koulibaly piace al Barcellona, ma non solo al Barça. Il club spagnolo si trova in questa situazione perchè in passato ha pagato troppo le sue stelle. Nella prima stagione post pandemia la rosa del Barcellona era la più cara al mondo con 13 giocatori.

Adesso sta provando a venderli. Sembra se ne vada anche Dembele. Il Barcellona non può inserire nella rosa neanche Kessie e Christensen al momento. Se avesse dovuto iscriverli oggi o domani non avrebbe potuto farlo.

Si sta provando a cedere qualcuno, ma questi giocatori hanno stipendi altissimi, fuori mercato. Si sta parlando di vendere la stella Frenkie De Jong. Il fatto è che il Barcellona ha dei giovani gioielli come Gavi e Ansu Fati, deve costruire da qui.

La difesa è un assoluto disastro. Si parla di Koundè e Koulibaly. Il primo sembra vicino al Chelsea, il secondo invece costa troppo. Il Barcellona non ha 35-40milioni per comprare Koulibaly, per trovare liquidità dovrebbe vendere qualche stella e se davvero vendesse De Jong, il club spagnolo comprerebbe Lewandowski“.

Ignasi Oliva Gispert nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Pjanic al Napoli? Non so quanto sia vero questo interesse del Napoli. Mi viene difficile pensare che un club come il Napoli possa prendere Pjanic che non ha fatto una buona stagione. Credo che sia alla fine della sua carriera”.

Insomma, difficilmente si parlerà anche a luglio del tormentone Koulibaly, da risolversi in breve tempo. Da canto suo De Laurentiis tiene la porta aperta per il rinnovo, con le condizioni azzurre. Il procuratore del giocatore senegalese, invece, evidenzia come servirà uno sforzo del numero uno napoletano per far proseguire l’avventura del suo assistito in città. Koulibaly è in scadenza con il Napoli nel 2023.