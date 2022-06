Koulibaly ha comunicato la sua decisione al Napoli

Kalidou koulibaly è in scadenza di contratto, nonostante le voci di mercato il difensore ha preso una decisione e l’ha comunicata al Napoli.

Kalidou Koulibaly ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il difensore ha rifiutato una mega offerta della Juventus pur di non tradire i napoletani, ma il suo futuro in magli azzurra resta ancora in bilico. Ad oggi infetti tra il difensore senegalese e Aurelio De Laurentiis non è stato ancora trovato nessun accordo per il rinnovo. L’edizione odierna del quotidiano il Mattino riporta un retroscena sul futuro del forte centrale:

“Kalidou Koulibaly è un pezzo della sua storia, ha 30 anni e De Laurentiis non porrà mai aut aut al senegalese: se non si trova una intesa per il prolungamento, non ci sono problemi per iniziare la stagione con il contratto in scadenza. L’impressione è che a Dimaro potrebbe esserci un incontro che spiani la strada per il rinnovo. Ma non è detto che avvenga.

“In ogni caso, Koulibaly ha deciso e ha fatto sapere che sarà puntualmente in ritiro in Trentino. Insomma, segnali di distensione”.

La possibilità che Kalidou Koulibaly resti a Napoli anche con il contratto in scadenza, si fa sempre più concreta. Il comandante, come lo ha ribattezzato Luciano Spalletti, è un leader dentro e fuori dal campo per il tecnico e la squadra è un valore aggiunto. .