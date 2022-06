“Maradona era a Wembley” in Argentina ci credono, la foto fa il giro del mondo

Ci sono certi amori che non riescono mai a tramontare, ci sono certi uomini che diventano miti e Diego Armando Maradona è uno di questi. Un giocatore, un uomo, che è riuscito a divenire tale già in vita, come dimostrano le canzoni, film e documentari fatti su di lui ancora prima che la sua vita terrena di spegnesse. Ci sono poi delle cose inspiegabili, a cui si decide di credere, per fede o per volontà. Come la foto di Maradona allo stadio di Wembley per Italia-Argentina, durante la finalissima dedicata proprio al Pibe de Oro, che ha visto vincere la Nazionale guidata da Messi. Il tutto è nato da uno scatto pubblicato su twitter dalla fotografa Sara Aribò, in cui si vede Messi in primo piano sfocato con dietro la nitida presenza dei tifosi sudamericani.

Hice esta foto en La Finalissima en Wembley, y me gustaría encontrar a la chica de los brazos en alto ¿Lo hacemos? pic.twitter.com/tT5Jrm4iir — aribophoto (@saritalcual) June 7, 2022

Italia-Argentina – “A Wembley c’era Maradona”

A destra della sagoma di Messi c’è una donna che sta esultando e la fotografa chiede aiuto al web e scrive: “Ho fatto questa foto alla Finalissima a Wembley e mi piacerebbe trovare la ragazza con le braccia alzate, ci riusciamo?” Eppure la richiesta di Sara passa quasi sin secondo piano, perché all’improvviso c’è chi vede tutt’altro in quella foto. C’è chi scandaglia il pubblico di Wembley e nella foto vede Diego Armando Maradona, che secondo molti utenti sarebbe stato presente a Italia-Argentina, nel mitico stadio inglese. Un tifoso su twitter scrive: “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”. Un commento ha aumentato ancora di più la curiosità delle persone e degli utenti, che si sono messi a sezionare la foto in ogni angolo per trovare la presenza di Diego Armando Maradona.

No voy a decir lo que veo. Véanlo ustedes. Yo solo elijo creer. pic.twitter.com/QA9DA1OzFs — Según vo' (@4sinproyeccion) June 8, 2022

Come individuare Maradona in Italia-Argentina

La foto è stata vista da moltissimi utenti e nessuno ed in pochi hanno dato ascolto all’appello della fotografa. Ma Argentina quello scatto è diventato virale, tanto da fare il giro del mondo. “Maradona era a Wembley per Italia-Argentina” dicono gli utenti guardando la foto. Mentre c’è chi scrive: “Il Diez è vivo, era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina”. Per individuare Maradona in quello scatto bisogna guardare alla sinistra della sagoma di Messi. Nella folla c’è un uomo, uno dei pochi che non festeggia, uno dei pochi ad avere il capo abbassato e con un cappellino in testa, barba di qualche giorno e con un figura che assomiglia quella del Pibe de Oro. Per chi ci crede quello è Diego Armando Maradona, ufficialmente deceduto nel 2020.