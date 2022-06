Gentile: “Italia-Argentina, Maradona insultò mia madre”

Claudio Gentile parla della sua Italia-Argentina quella in cui dovette marcare il più grande di tutti, Diego Armando Maradona. L’ex allenatore e commissario tecnico a Il Giornale ha detto: “Due sere prima di quella partita Bearzot mi disse: ti ho visto bene, sei di nuovo in condizione, te la senti di marcare Maradona? Pensai che stesse scherzando. Gli risposi, quasi ridendo: vabbè mister, ci penso io. Presi le videocassette delle prime tre partite e me lo studiai“.

Poi ha aggiunto: “Studiando Maradona, capii che dovevo stargli davanti, addosso perché se gli avessi concesso un solo metro non l’avrei più preso. Diego mi provocò dal fischio di inizio, insultò mia madre, per rendermi nervoso ma ero abituato a ben altro. Al fischio finale scappò via, non volle scambiare la maglietta, fui l’unico a non avere un ricordo di quella partita“. Questa sera intanto Italia e Argentina si giocano la Coppa Maradona, dedicata al mito indiscusso del calcio mondiale.